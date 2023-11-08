“Barışçıl, demokratik protestolara izin verin”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, Cumartesi Anneleri/İnsanları ve Barış Annelerinin engellenen hak arama mücadelesini Meclis'e taşıdıklarını açıkladı.

HEDEP’li milletvekilleri, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin bugünkü İçişleri Bakanlığı bütçesi toplantısına beyaz tülbent ve karanfillerle katıldı.

HEDEP konuyla ilgili açıklamasında, “Mahkeme kararlarını tanımayan İçişleri Bakanlığı, demokratik eylemlerin önündeki engelleri kaldırmalıdır. Annelerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekilleri, Barış Annelerini temsilen boyunlarına beyaz tülbent taktı, ellerinde de Cumartesi Anneleri/İnsanlarını temsil eden kırmızı karanfilleri taşıdılar.

Cumartesi Anneleri ve Barış Annelerinin engellenen hak arama mücadelesini Meclis'e taşıdık. Mahkeme kararlarını tanımayan İçişleri Bakanlığı, demokratik eylemlerin önündeki engelleri kaldırmalıdır. Annelerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/OU1cnFnsdz — Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (@hedepresmi) November 8, 2023

MA’nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı görüşmelerde konuşan HEDEP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “Bu ülkede bir süredir Barış Annelerine ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Cumartesi Annelerine barışçıl ve demokratik protesto haklarını yapmalarına izin verilmiyor. O anneler çocuklarını kaybetmiş anneler. Kardeşlerini kaybetmiş abiler, ablalar. Bugüne kadar hiçbir zaman antidemokratik bir tavır sergilemediler. Hala ısrarla etkinlikleri engelleniyor. Onların karanfillerini protesto için buraya getirdik. Barışçıl, demokratik protestolarına izin verin” diye konuştu.

Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 'her cumartesi OHAL'

Ne olmuştu? İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı. 1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı. Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı. Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor.

(AS)