Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden soruşturmalara tepki

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, kadın hakları savunucularına ve basın emekçilerine yönelik açılan soruşturmalara ve suç duyurularına tepki gösteren yazılı bir açıklama yayımladı.

"Gülistan'dan, Rojin'den, Rojwelat'tan, Birbirimizden Vazgeçmiyoruz" başlığıyla paylaşılan metinde, kadın mücadelesinin cezasızlık politikaları ve yargı baskısıyla engellenmeye çalışıldığı vurgulandı.

İnisiyatif, 7 Haziran'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Urfa gibi farklı şehirlerden yaklaşık 60 kadının katılımıyla Dersim’e bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Dersimli ve Munzur Üniversitesi öğrencisi kadınlarla bir araya gelindiği; şiddet, taciz ve cinsel saldırı olaylarına ilişkin tanıklıkların dinlendiği ifade edildi. Açıklamada, kadınlara yönelik suçların ve kayıpların görünmez kılınmasına karşı ses çıkarmanın amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Dersim ziyareti sonrasında yapılan beyanlar ve açıklamalar gerekçe gösterilerek inisiyatif üyelerine ve basın emekçilerine yönelik art arda suç duyurularında bulunulduğu aktarıldı.

Eski milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı olan ve fuhuş ile para aklama suçlamalarından tutuklu bulunan Cem Tekinoğlu'nun, inisiyatif üyesi Selin ile basın emekçisi Zilan hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bu duruma tepki göstermek için karakol önünde okunan basın açıklamasını sunan Feride adlı üyenin de yine suç duyurusuna maruz kaldığı dile getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Cinsel şiddetle, tacizle organize bir şekilde kadınları hedef alan suç şebekelerine karşı binbir emekle kurduğumuz ve yıllardır sürdürdüğümüz kadın dayanışmamızı kırmak için erkekler birbirini cesaretlendiriyor; erkek egemenliğine, devlete sırtlarını yaslayarak sonuç alacaklarını zannediyor. Bir kez daha söylüyoruz; Gülistan'dan, Rojin'den, Rojwelat'tan, birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Mehmet Zühtü Türkoğlu'nun Cem Tekinoğlu'nun ve cezasızlıkla ödüllendirilen bir çok erkeğin patriyarkadan aldığı bu cesareti kıracak gücümüz ve dayanışmamız var.

Cinsel şiddetle, tacizle organize bir şekilde kadınları hedef alan suç şebekelerine karşı binbir emekle kurduğumuz ve yıllardır sürdürdüğümüz kadın dayanışmamızı kırmak için erkekler birbirini cesaretlendiriyor; erkek egemenliğine, devlete sırtlarını yaslayarak sonuç alacaklarını zannediyor. Bir kez daha söylüyoruz; Gülistan'dan, Rojin'den, Rojwelat'tan, birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Mehmet Zühtü Türkoğlu'nun Cem Tekinoğlu'nun ve cezasızlıkla ödüllendirilen bir çok erkeğin patriyarkadan aldığı bu cesareti kıracak gücümüz ve dayanışmamız var.

Arkadaşlığımıza yönelik soruşturmalar derhal geri çekilsin.

Gülistan'ın, Rojin'in, Rojwelat'ın ve kaybedilen-katledilen tüm kadınların akıbeti açıklansın."

“Güvende değiliz” diyen öğrencilerin haberi sansürlendi

(EMK)