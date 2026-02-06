Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi’nden ESP operasyonuna tepki

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, ESP ve Sosyalist Kadın Meclisleri’ne (SKM) yönelik gerçekleştirilen polis ve yargı operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu operasyonların barış mücadelesini ve kadın dayanışmasını hedef aldığı vurgulandı.

İnisiyatif, barış sürecinin toplumsallaşması için devletin demokratikleşme yönünde adımlar atmasının acil bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen bir dönemde, sosyalistlere, sanatçılara, ekoloji eylemcilerine, gazetecilere ve sendikacılara yönelik operasyonlarla güne uyanıldığını belirtti. Açıklamada, sosyalizm ve kadın mücadelesi içinde yer alan 98 kişinin ev ve ofislerinin polis tarafından basıldığı, gözaltına alındığı ve tutuklamaların sürdüğü ifade edildi.

Bu sürecin münferit bir güvenlik uygulaması olmadığı belirtilen açıklamada, operasyonların toplumsal muhalefeti sindirmeyi, barış mücadelesini zayıflatmayı ve enternasyonalist dayanışmayı parçalamayı hedefleyen bir devlet politikası olduğu savunuldu.

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, kadın mücadelesinde birlikte yol yürüdükleri Sosyalist Kadın Meclisleri ve ESP’li sosyalistlerle dayanışmalarını sürdüreceklerini belirterek, barış mücadelesi ve kadın dayanışmasının bu saldırılara karşı birlikte direnmeyi gerektirdiğini vurguladı.

(EMK)