Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Savaş ekonomisi kadınların hayatını daraltıyor

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Meclis’te süren 2026 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin Ankara ve Eskişehir’de basın açıklamaları düzenledi. İnisiyatif, “eşit bütçe” talebini yineleyerek savunma harcamalarına ayrılan paya tepki gösterdi.

Ankara

MA'nın geçtiği habere göre, Ankara’daki açıklamayı Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde yapan kadınlar, “Kadınlar barış diyor, yaşam bütçesi diyor” pankartı açtı. Eylem boyunca “Aileye değil kadınlara bütçe”, “Savaşa değil eğitime bütçe”, “Jin jiyan azadî” ve “Jin şer naxwazin aşitiyê dixwazin” sloganları atıldı.

İnisiyatif adına konuşan Hazal Battaloğlu, bütçede savunma harcamalarına ayrılan payın artışına dikkat çekerek iktidarın savaş politikalarını sürdürdüğünü söyledi. Battaloğlu, “Savunma sanayii 2002’de 5 milyar dolarken bugün 65 milyar dolarlık bir endüstriye dönüştü. Her tank, her SİHA, her ‘yerli üretim’ açıklaması kadınların yaşamından eksilen bir pay anlamına geliyor. Savaş ekonomisi, kadınların hayatını doğrudan daraltan bilinçli bir politik tercihtir” dedi.

Eskişehir

İnisiyatif üyeleri Eskişehir’de Kanatlı AVM önünde bir araya geldi. “İnadına barış, inadına eşitlik” ve “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganları atan kadınlar, “Savaşa ranta değil kadınlara ve yaşama bütçe” dövizleri taşıdı.

Burada konuşan Zeynep Nilgün Salmaner, savaşa ayrılan bütçenin toplam bütçenin yüzde 11’ine ulaştığını söyledi. Salmaner, bu tablonun iktidarın kendi çıkarlarını yaşamlar pahasına öncelediğini belirterek, Kürt halkına karşı sürdürülen savaşın kadınlar açısından yoksulluk, şiddet ve militarizmi derinleştirdiğini söyledi.

“Savaşın maliyeti halktan gizleniyor”

Salmaner, Türkiye’nin Efrîn ve Îdlib’e aktardığı kaynakların farklı kalemler altında gizlendiğini söyledi. Irak tezkeresi ve bütçedeki savaş harcamalarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Salmaner, savaş endüstrisinin zenginleştiğini, halka ise yoksulluk ve geleceksizliğin reva görüldüğünü dile getirdi. Afganistan ve Suriye’ye yönelik desteklerin kadınları yok sayan yapılara alan açtığını belirterek, sınırları aşan kadın dayanışmasıyla bu politikalara karşı durduklarını söyledi.

“Militarizm merkeze alınıyor”

İktidarın 2024–2025’i “Aile Yılı” ilan etmesini eleştiren Salmaner, bu yaklaşımın kadınların bireysel haklarını gölgelediğini ifade etti. Diyanet’in 2026 bütçesinin 174 milyar 300 milyon TL’ye çıkarılmasına dikkat çeken Salmaner, devletin kadınları güçlendirmek yerine aileyi, dini kurumları ve militarizmi merkeze aldığını söyledi.

Açıklamalar sloganlarla sona erdi.