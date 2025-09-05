Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Filistin için 6 Eylül’de 15 ilde eylemdeyiz

“Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi” ve kadın platformları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 6 Eylül’de 15 ilde eş zamanlı eylem yapacaklarını duyurdu.

İnisiyatifin yaptığı açıklamada, Gazze’de abluka altında yaşayan halkın açlık ve yoksullukla karşı karşıya olduğu, insani yardım ve tıbbi malzeme geçişlerinin aylardır engellendiği vurgulandı. Kara harekâtı ve saldırıların soykırıma dönüştüğü ifade edilerek, “Soykırımın ve işgalin karşısında Filistinli kadınlarla mücadelemiz ortak. TBMM’de yayımlanan kınama tezkereleri iktidarın suç ortaklığını örtmeye yetmez. Somut yaptırım gerekiyor. Derhal İsrail’e tam ambargo ilan edilsin, tüm ilişkiler kesilsin” denildi.

Açıklamada, 6 Eylül’de yapılacak eylemlerin adresleri de paylaşıldı. Eylem takvimi şöyle:

· İstanbul – 17.00, Tünel Meydanı

· Ankara – 18.30, Kolej Meydanı

· Mersin – 18.30, Özgecan Barış Meydanı

· Adana – 18.00, İnönü Parkı

· Amed (Diyarbakır) – 18.00, Ulu Camii Önü

· Samsun – 18.00, Eski Vergi Dairesi Önü

· Antalya – 18.00, Attalos Meydanı

· Gaziantep – 17.00, Balıklı Meydanı

· Mardin – 17.00, Karayolları Parkı

· Batman – 17.00, Gülistan Caddesi

· Antakya – 16.00, Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önü

· Van – 13.00, Şekerbank önü

· Urfa – 17.00, Novada AVM önü

· Adıyaman – 17.30, Mimar Sinan Parkı

· İzmir/ Foça – 18.00, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı

İnisiyatif, tüm kadınları ve kamuoyunu eylemlere katılmaya çağırdı.

(EMK)