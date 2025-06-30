Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi 8 Temmuz’da Ankara’ya çağırıyor

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Kürt sorununun çözümü bağlamında yürütülen sürecin muhataplarından barışın önündeki engellerin kaldırılması ve Meclis’te komisyon kurulması talebiyle bir araya gelecek.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan inisiyatif, 8 Temmuz’da saat 10.00’da Ankara Güvenpark’ta toplanma ve sonrasında Meclis önünde buluşma çağrısı yaptı.

"Yeniden yola koyulduk"

Kadınlar şöyle seslendi:

“90’lardan bu yana savaş politikalarına karşı barışı savunan, gücünü yan yana mücadele etmekten alan kadınlar olarak bir kez daha kadınların hem tek tek hem de kolektif olarak barışa neden ihtiyacı olduğunu hatırlamak, birbirimize anlatmak ve temas alanlarımızı büyütmek için bu kez Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi ile yeniden yola koyulduk. Acil talepler olarak ifade ettiğimiz barışın önündeki engellerin; TCK, TMK ve diğer yasalarla siyasetin suç olarak yargılanması, sınır ötesi harekatlar, özel güvenlik bölgesi uygulamaları ve askeri yığınaklarla savaş politikalarında ısrar ile kayyım atamaları uygulamaları olduğunu biliyoruz.

Engellerin, barış sürecinin asıl muhatabı olan TBMM’de çözülmesi, TBMM tarafından karşılanması gerektiğini söylüyoruz. TBMM’yi barışın inşasının asıl muhatabı olarak sorumluluklarını yerine getirmeye, Meclis’te acilen yasayla tanımlanmış bir ‘barış komisyonu’ kurmaya ve bu komisyona barışın öznesi olan kadınları dahil etmeye çağırmak üzere 8 Temmuz’da Ankara’ya Meclis’e gidiyoruz. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi olarak bütün kadınlara çağrımız var, 8Temmuz’da saat 10.00’da Ankara’da Güven Park’ta toplanıp, Meclis önünde buluşalım, ‘Meclis göreve, kadınlar barış mücadelesine’ diye haykıralım.”

(EMK)