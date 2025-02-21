Barışa adanmış bir hayat: Oded Lifshitz

İsrailli barış aktivisti gazeteci Oded Lifshitz’in 84 yaşında Gazze’deki esareti sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir buçuk yıldan fazla süredir Gazze’de esir olarak tutulan Liftshitz, perşembe günü (dün) Hamas’ın esir takası anlaşması kapsamında İsrail’e teslim ettiği dört rehine arasında bulunuyordu.

The Jerusalem Post'un haberine göre, Hamas'ın Lifshitz'in cansız bedenini teslim ettiğini haber alan ailesi haberi şöyle duyurdu:

Belirsizlikle geçen acı verici 503 gün sona erdi. Farklı bir sonuç için çok umutlanmış ve dua etmiştik. Artık 7 Ekim'den beri aramızda olmayan kocamızın, babamızın, büyükbabamızın ve büyük büyükbabamızın yasını tutabiliriz. Ailemizin iyileşme süreci şimdi başlayacak ve son rehine de iade edilene kadar sona ermeyecektir.

Lifshitz'in cansız bedenini teşhis eden İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, Lifshitz'in esaret altındayken bir yıldan uzun bir süre önce hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lifshitz, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısı sırasında Nir Oz Kibbutz’undaki evinden esir aldığı dört kişi arasındaydı.

Kibbutz, İsrail’de tarıma dayalı özel bir topluluk. İsrail'e mahsus bir deney olan bu topluluk örgütlenme biçiminde tüm mülkiyet ortaktır ve topluluk üyeleri komün tarzı yaşar.

Bir yıldan fazla süren arayış

Lifshitz’in akademisyen ve film yapımcısı kızı Sharon Lifshitz, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasının ortaya çıktığı ilk gün BBC’yle yaptığı söyleşide gözyaşları içinde “sonunda babama ne olduğunu öğrenebileceğim” demişti.

Bir yıldan uzun süredir babasının hayatta olup olmadığını bilmediğini söyleyen Sharon Lifshitz, babasının bu yaşta hayatta kalma umudunun zayıf olduğunu kabul ettiğini ama “mucizelerin gerçekleşebileceğine” de inandığını söylemişti.

Yaşam boyu hak savunuculuğu

Yaşamı boyunca barış yanlısı bir gazeteci olan Lifshitz, Filistinlilerin hak mücadelesine verdiği katkılarla da biliniyordu.

Lifshitz, Filistinlilerin İsrail hastanelerinde tedavi olabilmeleri için Erez sınırını geçmelerine yardımcı olan İyileşmeye Doğru (Road to Recovery) adlı bir organizasyonun parçasıydı. Filistinlilerin hakları için yürüttüğü kampanya sırasında o zamanlar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) başkanı olan Yaser Arafat ile tanıştı.

İsrailli esirlerin ailelerinin kurduğu Rehine Aile Forumu, Lifshitz için “Hayatını başkalarına yardım etmeye adamıştı. Torunları ona bilgeliği ve sevgisi için ’Süper Dede' derdi" şeklinde konuştu.

Emekli olmadan önce yıllarca günlük gazete Al HaMishmar'da çalışan Lifshitz, İsrail'deki Bedevi kesimi hakkında kapsamlı haberler yapıyordu.

AP'nin haberine göre Lifshitz, İsrail Yüksek Mahkemesine götürdüğü bir dava sonucunda İsrail'in, işgal ettiği Filistinli Bedevi topraklarının bir kısmını iade etmesini sağlamıştı.

(EC)