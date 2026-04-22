ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 13:22 22 Nisan 2026 13:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 13:26 22 Nisan 2026 13:26
Okuma Okuma:  1 dakika

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na uluslararası katkılar kitaplaştırıldı

Kitapta Alain Badiou, Gayatri Spivak ve Angela Davis gibi düşünürlerin de aralarında bulunduğu 33 ismin, Abdullah Öcalan’ın barış çağrısına destek yazıları bir araya getirildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel: Angela Davis’in fotoğrafının ve kitap kapağının yer aldığı bir kolaj.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na yönelik destek açıklamaları “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı: Uluslararası Yankılar’dan ‘Umut Hakkı’ İlkesine” başlığıyla yayımlandı.

Belge Yayınları tarafından yayımlanan ve Mithat Sancar’ın sunuşuyla hazırlanan kitapta, Edgar Morin, Alain Badiou, Gayatri Spivak, Nancy Fraser, Angela Davis ve Giorgio Agamben gibi düşünürlerin yanı sıra 33 ismin yazıları yer alıyor.

Gayatri Chakravorty Spivak: Barış sürecine koşulsuz destek veriyorum
1 Mayıs 2025

Ağırlaştırılmış tecrit koşulları ve ceza infaz rejimi bağlamında “umut hakkı”nın uluslararası hukukta nasıl ele alınması gerektiğininin tartışmaya açıldığı kitapta ayrıca “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”, “Umut Hakkı” deklarasyonu ve Meral Danış Beştaş’ın Umut Hakkı’na ilişkin yazısı da yer alıyor.

Mahir Sargı’ın yayıma hazırladığı kitap, 10 Ekim Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenlere ve Sırrı Süreyya Önder’e ithaf edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
angela davis Gayatri Spivak agamben Abdullah Öcalan barış ve demokratik toplum çağrısı Belge Yayınları Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı: Uluslararası Yankılar’dan ‘Umut Hakkı’ İlkesine yeni kitap
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git