“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na uluslararası katkılar kitaplaştırıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na yönelik destek açıklamaları “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı: Uluslararası Yankılar’dan ‘Umut Hakkı’ İlkesine” başlığıyla yayımlandı.

Belge Yayınları tarafından yayımlanan ve Mithat Sancar’ın sunuşuyla hazırlanan kitapta, Edgar Morin, Alain Badiou, Gayatri Spivak, Nancy Fraser, Angela Davis ve Giorgio Agamben gibi düşünürlerin yanı sıra 33 ismin yazıları yer alıyor.

Gayatri Chakravorty Spivak: Barış sürecine koşulsuz destek veriyorum

Ağırlaştırılmış tecrit koşulları ve ceza infaz rejimi bağlamında “umut hakkı”nın uluslararası hukukta nasıl ele alınması gerektiğininin tartışmaya açıldığı kitapta ayrıca “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”, “Umut Hakkı” deklarasyonu ve Meral Danış Beştaş’ın Umut Hakkı’na ilişkin yazısı da yer alıyor.

Mahir Sargı’ın yayıma hazırladığı kitap, 10 Ekim Gar Katliamı’nda yaşamını yitirenlere ve Sırrı Süreyya Önder’e ithaf edildi. (TY)