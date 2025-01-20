“Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin" çağrısını yapanlar DEM Parti ile görüşecek

Demokrasi Hepimiz İçin” başlıklı çağrı, kısa sürede toplumun çeşitli kesimlerinden büyük destek gördü. Çağrıya, aralarında edebiyatçı, siyasetçi ve akademisyenlerin de bulunduğu 1045 yurttaş imzalarıyla destek verdi.

Çağrının ilk imzacıları, açıklamalarında, mevcut süreçte toplumun kaygılarını gidermek, şeffaflık sağlamak ve sürecin toplumsal fayda ile sonuçlanmasını sağlamak adına sivil toplumun ve yurttaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını, "Barış İçin Toplumsal Girişim" adı altında sürdüreceklerini duyurdular.

Görüşmeler başlıyor

Barış İçin Toplumsal Girişim’in ilk adımı olarak, geçtiğimiz günlerde İmralı Adası’na giden Heyet ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla bir görüşme planlandı.

Bu önemli buluşma, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 15.00’te Ankara’da, DEM Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan bir randevu talep edilerek, barış ve demokrasi talebine yönelik toplumsal desteğin artırılması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve toplumu temsil eden kesimlerle görüşmeler planlandığı bildirildi.

Görüşmeye katılacak isimler

Ankara’da yapılacak toplantıya çağrının önde gelen imzacıları arasında yer alan şu isimler katılacak:

Prof. Ahmet Haşim Köse

TBMM 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal

Edebiyatçı Ayşegül Devecioğlu

Prof. Baskın Oran

Prof. Fatma Gök

TBMM 25-26-27. Dönemler Milletvekili Filiz Kerestecioğlu

Doç. Dr. Fikret Başkaya

TBMM 18. Dönem Milletvekili Kamil Ateşoğulları

TBMM 24. Dönem Milletvekili ve AİHM Eski Yargıcı Rıza Türmen

Prof. Şebnem Oğuz

Prof. Yakın Ertürk

Prof. Yasemin Özgün

Toplumsal diyalog vurgusu

Barış İçin Toplumsal Girişim, barış ve demokrasi çağrısının daha geniş kitlelere ulaşması ve bu taleplerin toplumsal tabanda yaygınlaşması adına çeşitli kesimlerle görüşmeler planladıklarını belirtti. Bu kapsamda hem yerel hem de ulusal düzeyde iş birliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını duyurdular.

Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından yapılan açıklamada, “Şeffaflık ve toplumsal yarar doğrultusunda adımlar atmak için sivil toplum ve yurttaşlar olarak sorumluluğumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Barış ve demokrasi hepimiz için gereklidir, bu hedefe yönelik çabalarımız devam edecektir” denildi.

Bu görüşmelerin, barış sürecinde toplumsal diyalogun artırılması adına önemli bir zemin hazırlaması bekleniyor.

(EMK)