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Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 13:24
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 13:30
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“Barış ve Demokrasi Hepimiz İçin" çağrısını yapanlar DEM Parti ile görüşecek

Barış İçin Toplumsal Girişim’in ilk adımı olarak, geçtiğimiz günlerde İmralı Adası’na giden Heyet ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla bir görüşme planlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, toplumsal barış ve demokrasi çağrısı içeren bir protesto veya etkinlik sırasında çekilmiş. Görselin odak noktası, üzerinde “Barış Hemen Şimdi!” yazan sarı renkli bir dövizdir. Döviz, güçlü ve net bir mesaj ileterek barış talebini vurgulamakta. Arka planda bulanık bir şekilde kalabalık insanlar görülüyor. Katılımcılar renkli giysiler giymiş, etkinliğin enerjik ve kararlı bir atmosferde geçtiği hissediliyor. Dövizin sade ama dikkat çekici tasarımı, barış talebinin aciliyetini ve kararlılığını ifade ediyor. Fotoğraf, toplumsal dayanışma ve barış mücadelesi temalı bir etkinlikten alınmış anlamlı bir kare olarak öne çıkıyor.

Demokrasi Hepimiz İçin” başlıklı çağrı, kısa sürede toplumun çeşitli kesimlerinden büyük destek gördü. Çağrıya, aralarında edebiyatçı, siyasetçi ve akademisyenlerin de bulunduğu 1045 yurttaş imzalarıyla destek verdi.

Çağrının ilk imzacıları, açıklamalarında, mevcut süreçte toplumun kaygılarını gidermek, şeffaflık sağlamak ve sürecin toplumsal fayda ile sonuçlanmasını sağlamak adına sivil toplumun ve yurttaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını, "Barış İçin Toplumsal Girişim" adı altında sürdüreceklerini duyurdular.

Görüşmeler başlıyor

Barış İçin Toplumsal Girişim’in ilk adımı olarak, geçtiğimiz günlerde İmralı Adası’na giden Heyet ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla bir görüşme planlandı.

Bu önemli buluşma, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 15.00’te Ankara’da, DEM Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan bir randevu talep edilerek, barış ve demokrasi talebine yönelik toplumsal desteğin artırılması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve toplumu temsil eden kesimlerle görüşmeler planlandığı bildirildi.

Görüşmeye katılacak isimler

Ankara’da yapılacak toplantıya çağrının önde gelen imzacıları arasında yer alan şu isimler katılacak:

  • Prof. Ahmet Haşim Köse
  • TBMM 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal
  • Edebiyatçı Ayşegül Devecioğlu
  • Prof. Baskın Oran
  • Prof. Fatma Gök
  • TBMM 25-26-27. Dönemler Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
  • Doç. Dr. Fikret Başkaya
  • TBMM 18. Dönem Milletvekili Kamil Ateşoğulları
  • TBMM 24. Dönem Milletvekili ve AİHM Eski Yargıcı Rıza Türmen
  • Prof. Şebnem Oğuz
  • Prof. Yakın Ertürk
  • Prof. Yasemin Özgün

Toplumsal diyalog vurgusu

Barış İçin Toplumsal Girişim, barış ve demokrasi çağrısının daha geniş kitlelere ulaşması ve bu taleplerin toplumsal tabanda yaygınlaşması adına çeşitli kesimlerle görüşmeler planladıklarını belirtti. Bu kapsamda hem yerel hem de ulusal düzeyde iş birliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını duyurdular.

Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından yapılan açıklamada, “Şeffaflık ve toplumsal yarar doğrultusunda adımlar atmak için sivil toplum ve yurttaşlar olarak sorumluluğumuzu yerine getirmekte kararlıyız. Barış ve demokrasi hepimiz için gereklidir, bu hedefe yönelik çabalarımız devam edecektir” denildi.

Bu görüşmelerin, barış sürecinde toplumsal diyalogun artırılması adına önemli bir zemin hazırlaması bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yaşam Barış Aktivisti dem parti Barış ve Demokrasi Çağrısı
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