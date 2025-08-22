Barış Vakfı’ndan Kürtçe engeline tepki: Barış umutlarını zedelemekte

Kürt sorununun çözümü için Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21 Ağustos’ta gerçekleşen oturumunda, "Barış Annesi" Nezahat Teke’nin Kürtçe konuşma talebi reddedildi. Komisyon tutanaklarına "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime ifade edildi" notunun düşülmesi tartışma yarattı.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu, Barış Anneleri’nin dinlenmek için davet edildikleri komisyonda Kürtçe konuşmalarının engellenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kürtçe konuşmaları engellenen anneler: Kimliğin varsa dilin de olmalı

Vakıf, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun kuruluşunu barış süreci açısından önemli bir adım olarak gördüklerini ancak bu tür uygulamaların müzakere ve diyalog ortamına zarar verdiğini vurguladı.

"Barış umutlarını zedelemekte"

Açıklamada "Ana dil sadece bir insan hakkı değil, aynı zamanda Kürt meselesinin çözümünün de merkezindedir. Komisyon tutanaklarına bu şekilde not düşülmesi, barış umutlarını zedelemektedir" uyarısı yapıldı.

"Ana dil temel haktır" başlığıyla yapılan açıklamada, sürecin 10 aydır bazı kritik aşamaları geride bıraktığı vurgulanarak, Barış Anneleri’nin Kürtçe konuşmasının engellenmesinin sürecin ruhuna uygun olmadığı vurgulandı.

Kurtulmuş’a çağrı

Vakıf, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek, "Müzakere ve diyalog süreçlerini riske edecek bu tutumdan vazgeçilerek, bir daha barışa gidecek yolda örnek bir girişimde bulunulmalıdır" çağrısında bulundu.

Barış Vakfı, açıklamasında ayrıca komisyonun kapsayıcı ve güven tesis eden bir işleyişe sahip olması gerektiğini belirterek, sürecin hassasiyetle yürütülmesi çağrısını yineledi.

(AB)