Barış Vakfı: Barış Sürecine darbe, siyasal operasyonlar son bulmalı

Barış Vakfı, Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sanatçılar ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 52 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, siyasi operasyonların barış sürecini baltaladığı vurgulandı.

"Demokratik dönüşüm umudu tehdit altında"

Barış Vakfı, açıklamasında 1 Ekim 2024’te TBMM’de beliren barış fırsatına dikkat çekerek, Kürt sorununa yönelik çözüm arayışlarının ve demokratik dönüşüm umutlarının sekteye uğratıldığını belirtti. Özellikle, PKK lideri Abdullah Öcalan’dan gelmesi beklenen "silahlı çatışmaya son" çağrısı ve Kandil’den gelen “silahların devre dışı bırakılması” yönündeki açıklama barış sürecinin ilerlemesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen, eş zamanlı olarak Türkiye’de siyasi baskıların ve demokratik muhalefete yönelik operasyonların artması, sürecin başarıya ulaşmasını tehdit eden unsurlar arasında gösterildi.

"Kaygı verici"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde 52 kişi gözaltına alındı. Barış Vakfı, gözaltına alınanlar arasında kendi kurucularından Avukat Nurcan Kaya ve barış sürecine katkı sunan çok sayıda aktivistin bulunmasının "ciddi kaygı verici" olduğunu belirtti.

Belediyelere kayyım atamaları, gazeteci ve siyasetçilerin tutuklanması, muhalefete yönelik baskılar gibi gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, bu operasyonların barış sürecini sekteye uğratmayı amaçladığı ifade edildi.

"Barış için demokratik siyaset güçlendirilmeli"

Barış Vakfı, silahların devre dışı bırakılması sürecinin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, toplumsal ve siyasal reformlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, barış sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için şu adımların atılması gerektiği vurgulandı:

Demokratik siyaset alanının genişletilmesi,

Silah bırakanların toplumsal yaşama özgürce katılmasını sağlayacak hukuki güvencelerin oluşturulması,

Barış sürecini zedeleyen tüm siyasi operasyonların durdurulması.

"Barışa gerçek bir şans verilmeli"

Barış Vakfı, HDK’ye yönelik gözaltıların ve tutuklamaların bir an önce sona ermesi çağrısında bulunarak, barış savunucularının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Açıklamada son olarak, ”Türkiye’nin ihtiyacı olan operasyonlar ve baskılar değil, güven ortamının güçlendirilmesidir. Barışa gerçek bir şans verilmelidir, çünkü barışın gücü haklılığındandır” denildi.

(EMK)