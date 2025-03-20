Barış Treni, "Özgürlük Newroz"u için Diyarbakır’a yola çıktı

Barış İçin Toplumsal Girişim ve Barış Akademisyenleri, 2025 yılının "Özgürlük Newrozu"na katılmak üzere Ankara’dan Diyarbakır’a hareket etti.

Diyarbakır'da Newroz on binlerin katılımı ile kutlanacak.

Güney Kurtalan Ekspresi ile gerçekleşen yolculuk, barış ve demokrasi taleplerini dile getiren bir grup akademisyen ve aktivist tarafından yapılıyor.

Ekim 2024’ten bu yana devam eden gelişmelerde, Kürt meselesinin demokratik yollarla ve şiddetsiz bir şekilde çözülmesi için önemli bir adım atılmışken, son dönemde yaşanan olaylar bu sürecin önünde büyük engeller oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100’den fazla çalışma arkadaşıyla birlikte gözaltına alınması, kayyım uygulamaları ve yargı eliyle yapılan müdahaleler, halkın iradesini hiçe sayan politikalarla birleşerek, barışa giden yolu tıkıyor.

Ayrıca, Suriye’de Alevilere yönelik soykırım ve bölgedeki genel huzursuzluk, barış için bir an önce adım atılması gerektiğini açıkça gösteriyor.

Bu bağlamda, Barış Treni Diyarbakır’a doğru yol alırken, katılımcılar barış ve demokrasiye olan inançlarını yinelemekte ve müzakere sürecinin hukukun güvencesi altına alınarak bir an önce başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. 24 saat sürecek yolculuklarının ardından Diyarbakır’a ulaşacak olan "Barış Treni" katılımcıları, Newroz alanında taleplerini yüksek sesle dile getirecek.

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(EMK)