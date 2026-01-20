Barış Terkoğlu’na “iftira” davasında hapis cezası

Gazeteci Barış Terkoğlu’na, dönemin Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Uçar’ın hâkimlere hukuka aykırı müdahalede bulunduğunu yazdığı gerekçesiyle açılan “iftira” davasının duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu izledi.

“Yargıya müdahale iddiası HSK tutanaklarına kadar yansıdı”

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) duruşmadan aktardığına göre, Terkoğlu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Köşe yazısında Anadolu Adliyesi’nde dönemin başsavcısının yargıya baskı yaptığına dair iddiaları dile getirdiğini belirtti.

Terkoğlu, “Bu dört yıl içinde yazımı doğrulayan gelişmeler yaşandı. Örneğin, ‘ahmak davası’na bakan hâkim Hüseyin Zengin’in baskı gördüğünü yazdım. Bu hâkimin görev yeri değiştirildi” dedi.

Terkoğlu, söz konusu yazının ardından ilk olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını, oysa Cumhuriyet gazetesinde yazı yazdığı için usulen diğer tüm soruşturmalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Bu çağrı yazımda bahsettiğim baskının dolaylı olarak doğrulanması değil midir?” diye sordu.

Terkoğlu ayrıca, dönemin Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği ve kamuoyunda uzun süre tartışılan dilekçeye atıf yaptı. “Uçar, başsavcılık yaptığı Anadolu Adliyesi'nde bazı kararların telkinle alındığını bizzat kendi söyledi. O söyleyince, HSK'ya bunu yazınca suç olmuyor da ben yazınca mı suç oluyor?” dedi. Terkoğlu, “Ben gazeteciyim, gerçeğin peşindeyim” sözleriyle savunmasını tamamladı ve beraatini talep etti.

Tanık dinletme talebi reddedildi

Terkoğlu’nun avukatı Enes Ermaner, Terkoğlu'nun suçlamaya konu olan yazısında adı geçen hâkim Hüseyin Zengin’in tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ancak mahkeme, dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak bu talebi reddetti.

Avukat Enes Ermaner, yazıda müşteki savcı İrfan Uçar'ın adının açıkça yazılmadığını, yalnızca baş harfleriyle kodlandığını belirtti. Ermaner, “Müvekkilim bir gazetecidir. Yazısının olgusal temeli ve kamu yararı vardır. Suçlama, yanlış haber iddiasına dayansa da, müvekkilim bilgiyi kaynağından alıp görünür gerçekliğe uygun biçimde aktarmıştır” diyerek beraat talep etti.

Barış Terkoğlu, son sözünde “Kararınızın hukuka uygun olmasını diliyorum” dedi.

Mahkeme, Terkoğlu hakkında “iftira” suçlamasıyla 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Ceza, iki yıl denetim şartıyla ertelendi.

(HA)