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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 15:41
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 15:43
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Barış sürecinde kadın hakikati ve tecrit sorunsalı’ paneli 25 Şubat'ta

TJA, 25 Şubat’ta “Barış sürecinde kadın hakikati ve tecrit sorunsalı” konulu panel düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
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Barış sürecinde kadın hakikati ve tecrit sorunsalı’ paneli 25 Şubat'ta

Özgür Kadın Hareketi ( Tevgere Jinên Azad- TJA), Amed’de “Barış sürecinde kadın hakikati ve tecrit sorunsalı” konulu panel düzenleyecek. Amed Ticaret Odası (DTSO) salonunda 25 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek panelde, barış süreçlerinde kadının rolü ve tecridin kadınlara yansımaları konuşulacak. 

MA'daki habere göre Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Ekin Yeter’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele, bağımsız-feminist Hülya Osmanağaoğlu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü ve avukat Cemile Turhallı ile Barış Grubu Üyesi Yüksel Genç konuşmacı olarak katılacak. 

(EMK)

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