Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Halk TV binası önünde bulunduğu sırada gözaltına alındı.

Barış Pehlivan'ın hemen ardından Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da ve Halk TV sunucusu Seda Selek de İstanbul'daki evlerinden gözaltına alındılar.

Barış Pehlivan, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" konulu basın toplantısında adını açıkladığı aleyhine mütalaa yazan bilirkişi heyetinde yer alan S.B. ile görüşmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişiyle yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayınlanması üzerine yayını sunan gazeteci ve Halk TV yayın sorumluları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu: "Türkiye yeni bir 'Dokunan Yanar' dönemine girmiştir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adını ortaya attığı bilirkişinin Halk TV'e görüşünü açıklamaya davet edilmesi üzerine gazetecilerin gözsltına alınmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Türkiye yeni bir “Dokunan Yanar” dönemine girmiştir. Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!



Gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Serhan Asker’in… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2025 İmamoğlu "Hukuktan gelen gücün çok aleni istismar edildiğini ve toplumun her kesimine korku salınmaya çalışıldığını görüyoruz. Korkmayacağız ve susmayacağız. Korkmayın ve Susmayın!" dedi. İBB Başkanı, gazetecilerin gözaltına alınmalarını "utanç verici bir uygulama" olarak niteledi.



İmamoğlu "Adaletsizliğin sıradan bir iktidar pratiği haline geldiği, aparat bilirkişinin inceleme konusu bile olmadığı buna karşın haksızlığı, hukuksuzluğu haber yapmanın suça dönüştüğü bir garabetin içindeyiz. Sandık gelecek, hepsi bitecek." dedi.

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Pehlivan, Asker ve Selek 5 yıla kadar hapis tehdidi altında

Savcılık soruşturmayı Türk Ceza Kanununun (TCK), "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 132-133) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK Madde 277) suçlarından açmıştı. Suçlamanın dayanağı "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin adının verilerek hedef gösterilmesi suretiyle yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler kullanılması" olarak ileri sürüldü.

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TCK 277 ihlali, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor; TCK 132-133 ihlali de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Kayıtlar kamuya açıklanır veya yayılırsa, ceza daha da artabiliyor.

Sonuç olarak Pehlivan, Asker ve Selek, en üst sınırı 5 yıla varan ceza tehdidi altında sorgulanacaklar.

(AEK)