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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 17:43
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 17:54
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Barış Pehlivan'ın yargılandığı dava düştü, serbest bırakılması bekleniyor

Barış Pehlivan mahkemede “Sadece gazeteciyim, hem kendi çocuğumun hem de sizlerin çocuklarının adil bir dünyada yaşaması için gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik suç değildir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/baris-pehlivan-in-yargilandigi-dava-dustu-serbest-birakilmasi-bekleniyor.jpg

Barış Pehlivan, üç aydır cezaevinde tutulmasına neden olan davada bugün yeniden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetini geri çekmesi sonrası görülen ilk duruşmada savcı, davanın düşürülmesini talep etti.

Söz alan Pehlivan "Ben gazeteciyim ve kitabının arasına bomba konularak, dövülerek, güvercin tedirginliğindeyken öldürülenlerin meslektaşıyım. Sadece gazeteciyim, hem kendi çocuğumun hem de sizlerin çocuklarının adil bir dünyada yaşaması için gazetecilik yapıyorum. Gazetecilik suç değildir" dedi.

Ardından konuşan Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz bir önceki celse suçlamaya konu haberin dayanağı olan belgeleri mahkemeye sunduklarını hatırlattı. Ersöz "Haber ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü kapsamında” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, davanın düşmesine karar verdi. Böylelikle Pehlivan’ın cezaevinden çıkmasının önü açıldı.

Pehlivan’ın avukatı Ersöz, yarın sabah infaz hakimliğine tahliye başvurusu yapacaklarını söyledi. Ersöz Pehlivan’ın ne zaman tahliye edileceğini infaz hakimliğinin kararının belirleyeceğini ekledi.

Ne olmuştu?

Barış Pehlivan, Libya’da öldürülen MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesini yazdığı için Mart 2020’de MİT Kanunu’na muhalefetten 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pehlivan, cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra 9 Eylül 2020’de denetimli serbestlikle tahliye oldu.

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in Cumhuriyet’te Barış Pehlivan’ın kaleme aldığı bir yazıyı şikayet etti. Pehlivan hakkında açılan dava nedeniyle denetimli serbestliği bozuldu ve cezaevine girmek zorunda kaldı.

Pehlivan, yazısında bir iş kadınının Yargıtay üyesi hakkında yaptığı şikayeti köşesine taşımıştı. Yazıda Pehlivan, Aydıner'in bir iş kadınıyla bir uyuşturucu kaçakçısı arasında arabuluculuk yaptığını ileri sürüyordu.

(HA)

Barış Pehlivan gazeteci yargılamaları
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