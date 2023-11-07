Barış Pehlivan: 9 Kasım'daki dava büyük bir adaletsizliğin sınavı olacak

Cumhuriyet’teki bir yazısı gerekçe gösterilerek hakkında açılan dava nedeniyle beşinci kez hapse giren gazeteci Barış Pehlivan, 9 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesinde Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’e konuşan Pehlivan denetimli serbestlik hakkının kendisinden esirgendiğini söyledi.

Adaletsizlik vurgusu yapan Pehlivan “Denetimli serbestlik hakkının, içerideki çok ağır suçlulara tanındığına onlarca kez şahit oldum” diye konuştu.

Pehlivan “Toplam altı yıl denetimli serbestliğe çıkarılan ve tahliye olurlarken arkasından baktığım birçok hükümlü oldu. Saklayacak değilim, zaten içerideki diğer mahkûmlar da benim bu yaşadığımla kimi zaman alay ediyorlar. ‘Adam mı öldürdün?’ denir uzun kalanlara... Söylemek bile zoruma gidiyor ama öldürseydim özgür olurdum maalesef” dedi.

Ağırel’in “Çağlayan Adliyesi’nde perşembe günü görülecek bir davan var... O gün, bu esaretten kurtulmanda bir çıkış kapısı olabilir mi?” sorusuna Pehlivan “Benim denetimli serbestlik hakkım Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek elimden alındı. Kanuna yaz aylarında eklenen yeni madde benim özgürlüğüme izin veriyor ancak hâkimler bunu görmezden geliyor. O halde bir yol kalıyor, o da denetimli serbestliğimi yaktıran davadan beraat etmem... Zira beni içeride tutmaya gerekçe gösterdikleri maddeye göre o davada beraat kararının verilmesi benim yeniden denetimli serbestliğe çıkmamı sağlayacak. Özetle, beni de aşan büyük bir adaletsizliğin sınavı olacak 9 Kasım’daki dava” cevabını verdi.

(HA)