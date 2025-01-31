ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 10:04
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 10:04
2 dk Okuma

Barış Manço, Kadıköy’de anılacak

Anadolu Rock müziğinin önde gelen isimlerinden Barış Manço’nun vefatının 26. yılında Kadıköy Belediyesi bir dizi etkinlik düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış Manço, Kadıköy’de anılacak

Anadolu Rock müziğinin sembollerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak.

“Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda Ahmet Baran Orkestrası ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, Barış Manço şarkılarını seslendirecek.

Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evi de, anma programı kapsamında 31 Ocak günü saat 24:00’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.

Hakkında

Türkiye rock müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen, şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı ve kültürel ikon. Anadolu Rock müziğinin gelişiminde önemli bir rol oynayan Manço, geleneksel Anadolu müziği motiflerini rock müziğiyle birleştirerek özgün bir tarz oluşturdu.

1960’lı yıllarda müzik kariyerine başlayan sanatçı, Kurtalan Ekspres grubuyla birlikte birçok unutulmaz esere imza attı. "Gülpembe," "Dönence," "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa," "Dağlar Dağlar" ve "Halhal" gibi şarkıları, nesiller boyunca popülerliğini korudu.

Türkiye'de televizyon programcılığı alanında da iz bırakan Manço, "7'den 77'ye" adlı programıyla çocuklara ve gençlere eğitici ve kültürel içerikler sunarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kendine özgü tarzı ve sahne kostümleriyle de kalıcı bir iz bırakan sanatçı, 1 Şubat 1999 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2 Ocak 1943 doğumlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
barış manço anadolu rock Kadıköy Belediyesi
ilgili haberler
Kadıköy'de plaklar Barış Manço anısına dönecek
14 Eylül 2023
/haber/kadikoy-de-plaklar-baris-manco-anisina-donecek-283979
7'den 77'ye Sevenleri, Barış Manço Vapuru'nda Buluştu
2 Şubat 2020
/haber/7-den-77-ye-sevenleri-baris-manco-vapuru-nda-bulustu-219503
HALUK KALAFAT YAZDI
Yüz Bin Kere Hayır Diyen Barış Manço'yu Anıyoruz
1 Şubat 2017
/yazi/yuz-bin-kere-hayir-diyen-baris-manco-yu-aniyoruz-183192
Google'dan Barış Manço Doodle'ı
2 Ocak 2013
/haber/google-dan-baris-manco-doodle-i-143227
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadıköy'de plaklar Barış Manço anısına dönecek
14 Eylül 2023
/haber/kadikoy-de-plaklar-baris-manco-anisina-donecek-283979
7'den 77'ye Sevenleri, Barış Manço Vapuru'nda Buluştu
2 Şubat 2020
/haber/7-den-77-ye-sevenleri-baris-manco-vapuru-nda-bulustu-219503
HALUK KALAFAT YAZDI
Yüz Bin Kere Hayır Diyen Barış Manço'yu Anıyoruz
1 Şubat 2017
/yazi/yuz-bin-kere-hayir-diyen-baris-manco-yu-aniyoruz-183192
Google'dan Barış Manço Doodle'ı
2 Ocak 2013
/haber/google-dan-baris-manco-doodle-i-143227
Sayfa Başına Git