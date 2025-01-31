Barış Manço, Kadıköy’de anılacak

Anadolu Rock müziğinin sembollerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak.

“Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda Ahmet Baran Orkestrası ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, Barış Manço şarkılarını seslendirecek.

Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evi de, anma programı kapsamında 31 Ocak günü saat 24:00’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Manço’nun eşyalarının olduğu ev ücretsiz olarak gezilebilecek.

Hakkında

Türkiye rock müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen, şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı ve kültürel ikon. Anadolu Rock müziğinin gelişiminde önemli bir rol oynayan Manço, geleneksel Anadolu müziği motiflerini rock müziğiyle birleştirerek özgün bir tarz oluşturdu.

1960’lı yıllarda müzik kariyerine başlayan sanatçı, Kurtalan Ekspres grubuyla birlikte birçok unutulmaz esere imza attı. "Gülpembe," "Dönence," "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa," "Dağlar Dağlar" ve "Halhal" gibi şarkıları, nesiller boyunca popülerliğini korudu.

Türkiye'de televizyon programcılığı alanında da iz bırakan Manço, "7'den 77'ye" adlı programıyla çocuklara ve gençlere eğitici ve kültürel içerikler sunarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kendine özgü tarzı ve sahne kostümleriyle de kalıcı bir iz bırakan sanatçı, 1 Şubat 1999 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2 Ocak 1943 doğumlu. (TY)