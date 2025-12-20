Barış İçin Yahudilerin Sesi, Roni Margulies’i andı

1,4 milyon takipçisi bulunan uluslararası Yahudi örgütü Jewish Voice for Peace (Barış İçin Yahudilerin Sesi), Hanuka Bayramı kapsamında yayımladığı paylaşımda, Türkiyeli anti-siyonist Yahudi şair Roni Margulies’i (1955–2023) andı. Paylaşım, “Siyonizm karşıtı Yahudi atalar/kökler” başlığıyla yayımlandı.

Açıklamada, Hanuka’nın beşinci gecesinde, Sefarad bir anne ve Aşkenaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Margulies’in çokkültürlü İstanbul’da büyüdüğü hatırlatıldı.

Bu ortamın, Margulies’e güçlü bir entelektüel merak kazandırdığı ve kendisini “karada olmaktan çok suda evinde hisseden” biri olarak tanımlamasına yol açtığı ifade edildi.

Margulies’in ekonomi eğitimini Londra’da aldığı, uzun yıllar bu kentte yaşadığı ve 1991 yılında şiir yazmaya başladığı belirtilirken, “Saat Farkı” adlı eseriyle 2002 yılında prestijli Yunus Nadi Şiir Ödülü’nü kazandığı vurgulandı. Şiirlerinde ekmek ve sigara almak gibi gündelik anlara, dirsekleri incelmiş mavi bir kazak ya da her gece saat on birde çay demlemek gibi sade ayrıntılara yer verdiği aktarıldı.

Paylaşımda, Margulies’in tutkulu bir anti-siyonist Yahudi ve Troçkist olduğu, örgütleyici kimliği, entelektüel çalışmaları ve politik analizleriyle tanındığı ifade edildi. Şiirlerinin büyük bölümünde doğrudan siyaset ya da Yahudi kimliğini merkeze almadığı, ancak özellikle Filistin’e odaklanan sonraki eserlerinde anti-siyonist görüşlerinin daha görünür hale geldiği belirtildi.

Beş deneme kitabı ve çok sayıda köşe yazısıyla Türkiye siyasetine eleştirel bir perspektiften yaklaşan Margulies’in, küresel ölçekte değişim çağrısı yaptığına dikkat çekildi.

2023 yılında hayatını kaybeden şairin eserlerinin, gündelik hayatın “tuhaf güzelliğini” görünür kıldığı ve politik mücadele ile sıradan olana dikkat kesilmenin birbirini dışlamadığını gösterdiği ifade edildi. Margulies’in okurlarını, “geçmişten başka bir geleceği hayal etmeye” davet ettiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik soykırımının sona ermediği, aksine genişlediğisavunuldu.

ABD’nin finansman ve desteğiyle İsrail devletinin Gazze’deki yasa dışı kontrolünü ve ilhakını kalıcı hale getirdiği ifade edildi.

ABD’de artan devlet şiddeti ve baskı ortamına rağmen, soykırımı sona erdirme kararlılığının sürdürüleceği belirtildi. Anti-siyonist Yahudi ataların bu mücadeleye güç verdiği ve miraslarının özgürleşme yolunu aydınlattığı dile getirildi.

Hanuka mucizesinin, tüm olumsuzluklara rağmen ışığın sönmemesi olduğu hatırlatılarak, bayramın en karanlık anlarda dahi direnmeye devam etmeyi öğrettiği ifade edildi. Adalet taahhüdü ve ataların ilhamıyla mücadelenin süreceği vurgulandı.

Paylaşımın, “Dwell in Revolution: Judaism Beyond Zionism için Atalar” başlıklı bir fanzin ve portre projesi kapsamında hazırlandığı; çalışmanın Micah Bazant, Pushcart Judaica ve Making Mensches imzasını taşıdığı, görsellerin ise Mmmjaysmith tarafından hazırlandığı bilgisi de paylaşıldı.

