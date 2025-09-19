Barış İçin Toplumsal Girişim’den çağrı: Filistin’de insanlık dramına son verelim

Barış İçin Toplumsal Girişim, yayımladığı açıklamada İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları “soykırım ve işgal harekâtı” olarak niteledi ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023 saldırılarının bahane edilerek başlatılan operasyonların iki yıldır sürdüğü, ölü sayısının 70 bine yaklaştığı ve Filistinlilerin tarihsel topraklarını terk etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Katar’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne dikkat çekilen açıklamada, “İslam dünyasının egemenleri bu vahşeti durdurmak için gerçek bir adım atmıyor, yalnızca kınama mesajlarıyla yetiniyor” denildi. İslam ülkelerinin ambargo uygulamak yerine İsrail’le işbirliğini sürdürdüğü, “İbrahimî Anlaşmalar” dahil ilişkilerden vazgeçmediği ve Sumud Filosu gibi sivil girişimlere de yeterli destek sunmadığı vurgulandı.

Türkiye’ye de eleştiri yöneltilen metinde, ülkenin sahip olduğu imkânlara rağmen ABD ile karşı karşıya gelme riskini göze almadığı, iç kamuoyunu oyalamaya yönelik söylemlerle yetindiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’nin barış ve demokrasi için atabileceği adımlar yerine Suriye politikalarına ve iç muhalefeti baskı altına almaya yöneldiği belirtildi.

Barış İçin Toplumsal Girişim, Filistin halkına gerçek desteğin “kınamalarla değil, somut yardımlar ve barışı önceleyen girişimlerle” verilebileceğini ifade etti. “Ortadoğu’da barış ancak Filistin ve Kürt halklarının haklarının tanınmasıyla mümkün olabilir” çağrısı yaptı.

(EMK)