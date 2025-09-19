ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 09:24
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 09:27
1 dk Okuma

Barış İçin Toplumsal Girişim’den çağrı: Filistin’de insanlık dramına son verelim

Açıklamada, 7 Ekim 2023 saldırılarının bahane edilerek başlatılan operasyonların iki yıldır sürdüğü, ölü sayısının 70 bine yaklaştığı ve Filistinlilerin tarihsel topraklarını terk etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış İçin Toplumsal Girişim’den çağrı: Filistin’de insanlık dramına son verelim
Fotoğraf: AA

Barış İçin Toplumsal Girişim, yayımladığı açıklamada İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları “soykırım ve işgal harekâtı” olarak niteledi ve uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023 saldırılarının bahane edilerek başlatılan operasyonların iki yıldır sürdüğü, ölü sayısının 70 bine yaklaştığı ve Filistinlilerin tarihsel topraklarını terk etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Katar’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne dikkat çekilen açıklamada, “İslam dünyasının egemenleri bu vahşeti durdurmak için gerçek bir adım atmıyor, yalnızca kınama mesajlarıyla yetiniyor” denildi. İslam ülkelerinin ambargo uygulamak yerine İsrail’le işbirliğini sürdürdüğü, “İbrahimî Anlaşmalar” dahil ilişkilerden vazgeçmediği ve Sumud Filosu gibi sivil girişimlere de yeterli destek sunmadığı vurgulandı.

Türkiye’ye de eleştiri yöneltilen metinde, ülkenin sahip olduğu imkânlara rağmen ABD ile karşı karşıya gelme riskini göze almadığı, iç kamuoyunu oyalamaya yönelik söylemlerle yetindiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’nin barış ve demokrasi için atabileceği adımlar yerine Suriye politikalarına ve iç muhalefeti baskı altına almaya yöneldiği belirtildi.

Barış İçin Toplumsal Girişim, Filistin halkına gerçek desteğin “kınamalarla değil, somut yardımlar ve barışı önceleyen girişimlerle” verilebileceğini ifade etti.  “Ortadoğu’da barış ancak Filistin ve Kürt halklarının haklarının tanınmasıyla mümkün olabilir” çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Filistin barış için toplumsal girişim
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git