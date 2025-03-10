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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 16:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 16:36
3 dk Okuma

Barış İçin Toplumsal Girişim: Suriye’deki Alevi soykırımını durdurun

“Suriye’deki yönetim, Suriye’nin bütünlüğünün farklı inanç ve etnik grupların kimliklerini koruyarak birlikte yaşayabilecekleri çoğulcu bir demokratik rejimin kurulmasına bağlı olduğunu anlamalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Barış İçin Toplumsal Girişim: Suriye’deki Alevi soykırımını durdurun
*Yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri Lazkiye'de, 8 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

Barış İçin Toplumsal Girişim, Suriye’de Alevilere karşı yürütülen katliamlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Heyet-i Tahrir’uş Şam’a (HTŞ) bağlı cihatçı unsurların, ülkenin batısında ‘sahil bölgesi’ olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde ‘geniş boyutlu bir katliam operasyonu’ sürdürdüğünü belirten Girişim, şunları kaydetti:

“Silahsız sivil halka karşı ağır silahlarla yürütülen bu operasyonda binlerce kişinin öldürüldüğü insan hakları kuruluşlarınca belgelenmiş bulunmaktadır. ‘Rejim kalıntılarının temizlenmesi’ bahanesiyle yürütülen operasyonlar etnik ya da mezhepsel –inançsal temizlik niteliği taşımakta ve soykırım suçunun bütün unsurlarını içermektedir. Soykırım suçunun temel özelliği olan bir dinsel grubu ortadan kaldırmak kastını Alevilere karşı yürütülen katliamda görüyoruz.”

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
Yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki ‘güvenlik operasyonları’ ile başlayan ve 6 Mart’ta eski Suriye ordusu unsurlarının Lazkiye kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, 7 Mart itibarıyla etnik temizlik saldırılarına ve toplu infazlara dönüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin 10 Mart 2025 tarihli raporuna göre, yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, büyük çoğunluğu Alevi olan en az 973 sivili öldürdü. 

“Yeni iç savaş tehlikesi baş gösterdi”

Girişim, Suriye’de siyasal bakımından yeni bir iç savaş tehlikesinin baş gösterdiğini ve ülkenin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

“Uluslararası toplumun ve Türkiye’nin şimdiye kadar masum sivil halka karşı yapılan bu katliamı, soykırımı seyretmekle yetinmeleri endişe vericidir” diyen Girişim, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de hükümetin HTŞ üzerindeki nüfuzunu kullanarak katliamı durdurmak için gerekli önlemleri alması ve soykırım suçunu işleyen faillerin cezalandırılmasını talep etmesi Suriye’de bir iç savaşı önlemek kadar Türkiye ve Suriye’nin taraf oldukları 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin de gereğidir.”

Suriye’de sivil can kaybı sayısı 973’e yükseldi
ALEVİLERE SALDIRILAR SÜRÜYOR
Suriye’de sivil can kaybı sayısı 973’e yükseldi
10 Mart 2025

Demokrasi güçlerine çağrı

“Suriye’deki yönetimin, Suriye’nin bütünlüğünün farklı inanç ve etnik grupların kimliklerini koruyarak birlikte yaşayabilecekleri çoğulcu bir demokratik rejimin kurulmasına bağlı olduğunu anlamalıdır” diyen Girişim, hükümete ve demokrasi güçlerine çağrıda bulundu:

“Demokrasi güçlerini soykırımın önlenmesi ve bölgede barışın sağlanması için seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

“Hükümete, Suriye’deki soykırımın durdurulması için bütün siyasal ve hukuksal adımların zaman geçirmeden atılması çağrısında bulunuyoruz.”

Barış İçin Toplumsal Girişim hakkında

Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘el sıkma’ jesti, ardından barış ve Kürt sorunun çözümünün uzun aradan sonra gündeme gelmesi, barış ve demokrasiden yana sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar tarafından bir olanak olarak değerlendirildi.

Girişim de henüz adı konamayan, çelişkili, belirsiz ve kaygı verici yanlarına karşın bu sürecin herkesin geleceğini ve hayatını ilgilendirdiği, demokrasi ve adil bir barıştan yana kazanımlarla sonuçlanması için toplumun her ferdine görev düştüğü bilinciyle yola çıktı.

14 Aralık 2024’te, 42 çağrıcının İstanbul’da yayımlandığı deklarasyon ve 27 Aralık’ta, 1045 kişinin bu deklarasyona imza atarak barıştan yana iradelerini ortaya koymalarının ardından, bir grup imzacı, deklarasyon temelinde ve ‘Barış İçin Toplumsal Girişim’ adıyla çalışmalarını sürdürüyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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