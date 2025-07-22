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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 16:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 16:44
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Barış İçin Toplumsal Girişim: Sürece sivil toplum da dâhil edilmeli

Komisyonun toplumun katılımına açık olması için çağrı yapan Barış İçin Toplumsal Girişim Platformu, "Bu konuda katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış İçin Toplumsal Girişim: Sürece sivil toplum da dâhil edilmeli
Fotoğraf: AA

Aydın, yazar, akademisyen ve siyasetçilerin oluşturduğu Barış İçin Toplumsal Girişim Platformu, Kürt sorununun çözümü için kurulacak olan Meclis Komisyonu’na ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada “Meclis Komisyonu’nun oluşumunun sivil toplumun katılımına olanak verecek şekilde düzenlenmesinin, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve toplumsallaştırılması bakımından önem taşıdığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Platform; Meclise Kürt sorunun çözümü konusunda bir komisyon kurulması için çağrısında bulunduğunu ve komisyonun yasayla kurulması gerektiğini, Meclis’teki siyasi partilerin eşit temsiliyle birlikte, komisyon bileşiminde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin gözetilmesini, kararların nitelikli çoğunlukla alınmasını ve komisyona toplumun da dahil edilmesini istediklerini hatırlattı.

"Sivil toplum da dâhil edilmeli"

Platform açıklamasında sürecin başarılı olması için toplumun Komisyon toplantılarına katılmasının ve sürecin aktörlerinden biri olmasının önem taşıdığına dikkat çekerek "2024 Ekim ayından beri devam etmekte olan sürece duyulan güvensizlik ve kaygılarla ilgili değerlendirmeler, toplumun ne olup bittiğinden haberdar olmadığı yönündedir. Sivil toplumun Meclis’te kurulacak Komisyon’un çalışmalarında yer alması, görüş bildirmesi, öneriler yapması sürecin demokratik meşruiyeti ve sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir unsurdur" ifadelerine yer verdi.

"Katkıda bulunmaya hazırız"

Barış İçin Toplumsal Girişim Platformu açıklamasını "Meclis Komisyonu’nun oluşumunun sivil toplumun katılımına olanak verecek şekilde düzenlenmesinin, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi ve toplumsallaştırılması bakımından önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu konuda Barış İçin Toplumsal Girişim olarak katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz" diyerek sonlandırdı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
barış için toplumsal girişim meclis komisyonu Kürt sorunu barış ve demokratik toplum süreci
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