Barış İçin Toplumsal Girişim: İzmir'deki gözaltılar serbest bırakılsın

Barış İçin Toplumsal Girişim, İzmir’de dün sabah düzenlenen operasyonlardaki gözaltılara sert tepki gösterdi.

Girişim, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını kınadı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

Açıklama şöyle:

“Bu sabah yine bir şafak operasyonuna uyandık.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında İzmir’in önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu 120 kişi dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Hukuk dışı olmasının yanı sıra barış ve demokrasi sürecini de doğrudan hedef alan bu operasyonu kınıyoruz.

Barış İçin Toplumsal Girişim’in ilk imzacılarından, mücadele arkadaşımız Tunç Soyer’in ve gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

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(EMK)