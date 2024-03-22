Her yıl 22 Mart'ta tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini savunmak üzere kutlanan BM Dünya Su Günü'nün, bu yılki teması "Barış için su".

Dünya Su Günü BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin altıncısı doğrultusunda temiz su, arıtım ve hijyen (WASH) ile bağlantılı konulara odaklanıyor. BM Dünya Su Kalkınma Raporu (WWDR) da her yıl Dünya Su Günü dolaylarında yayınlanıyor.

Dünya Su Günü'nün düzenleyicisi olan BM-Su örgütü, her yılın temasını, o yılın odağıyla ilgilenen BM kuruluşlarıyla istişarede bulunarak belirliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından ilk Dünya Su Günü 1993'te kutlanmıştı. 2021'in teması "Suya Değer Vermek"ti ve halka dönük kampanya, insanları "su hakkındaki hikayelerini, düşüncelerini ve duygularını anlatmak" üzere sosyal medyada küresel bir sohbete katılmaya çağırıyordu.

2020'nin teması “Su ve İklim Değişikliği”ydi. 2016-2019 arasındaki yıllarda sırasıyla "Su ve İş", "Neden su israfı?" "Su için Doğa" ve "Kimseyi Geride Bırakmamak" temaları öne geçmişti.

BM'nin resmi internet sayfasında Dünya Su Günü için yayımlanan resmi açıklama şöyle:

Barış için su

Su barış da yaratabilir çatışma da tetikleyebilir.

Su kıt veya kirlenmiş olduğunda ya da insanlar arasında eşitsizlik bulunduğu veya suya erişim mümkün olmadığında topluluklar ve ülkeler arasında gerilim artabilir.

Dünya çapında 3 milyardan fazla insan, ulusal sınırları aşan suya bağımlı. Ancak yalnızca 24 ülke arasında tüm ortak sular için işbirliği anlaşması var.

İklim değişikliğinin etkileri ve nüfus arttıkça, ülkeler içinde ve arasında en değerli kaynağımızı sakınma ve koruma etme çevresinde acil birlik ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Kamu sağlığı ve refahı, gıda ve enerji sistemleri, ekonomik üretkenlik ve çevresel bütünlük, hepsi iyi işleyen ve adil bir şekilde yönetilen bir su döngüsüne bağlıdır.

Olumlu bir dalgalanma etkisi yaratmak

2024 Dünya Su Günü teması 'Barış için Su' olarak belirlendi.

Su konusunda işbirliği yaptığımızda olumlu bir dalga etkisi yaratırız; uyumu teşvik eder, refah yaratır ve ortak zorluklara karşı dayanıklılık geliştiririz.

Suyun yalnızca kullanılacak ve üzerinde rekabet edilecek bir kaynak olmadığının, yaşamın her alanına içkin bir insan hakkı olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.

Bu Dünya Su Günü'nde hepimiz su etrafında birleşmeli ve suyu barış için kullanmalı, daha istikrarlı ve müreffeh bir yarının temellerini atmalıyız.