Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi Bursaspor–Somaspor arasında oynanan futbol maçında tribünlerden Kürt siyasetçi ve kadın mücadelesinin simge isimlerinden Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi, kadın düşmanı ve Kürt karşıtı tezahüratlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tribünlerden yükselen nefret dilinin Türkiye’de kadınlara ve Kürtlere yönelen şiddetin hâlâ nasıl meşrulaştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı. Bu saldırıların yalnızca Leyla Zana’yı hedef almadığı belirtilen açıklamada, “Bu nefret; kadınlara, Kürtlere ve LGBTİ+’lara yönelmiş ortak bir şiddetin parçasıdır” denildi.

Açıklama şöyle:

"Bursaspor – Somaspor arasında oynanan futbol maçında Kürt ve kadın mücadelesinin önemli isimlerinden sayın Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi, kadın düşmanı ve Kürt karşıtı saldırıları kınıyoruz. Tribünlerden yükselen bu nefret dili, bu ülkede kadınlara ve Kürtlere yönelen şiddetin hâlâ ne kadar meşrulaştırıldığını bir kez daha gösteriyor."

"Bizler biliyoruz ki bu saldırılar sadece Leyla Zana’ya değil; kadınlara, Kürtlere ve LGBTİ+’lara yönelmiş ortak bir nefrettir. Erkek egemen, milliyetçi ve heteronormatif zihniyet; kendisinden olmayan her kimliği hedef almaya devam ediyor. Bursaspor tribünlerinde geçmişte LGBTİ+’lara yönelik açık nefret söylemlerinin, linç girişimlerinin, homofobik sloganların ve gökkuşağına yönelen düşmanlığın yaşanmış olması tesadüf değildir."

"Bugün bir Kürt kadının hedef alınması, dün lubunyalara yönelen nefretin devamıdır. Aynı şiddet dili, farklı bedenlere ve kimliklere yönelmektedir. Kadınların özgürlüğü, Kürtlerin eşitliği ve LGBTİ+’ların yaşam hakkı birbirinden ayrı düşünülemez. Tribünlerde, sokakta, siyasette bu nefrete karşı yan yanayız. Cinsiyetçiliğe, ırkçılığa ve LGBTİ+ düşmanlığına karşı sessiz kalmıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın lubunya mücadelesi, yaşasın barış."

NEFRET SÖYLEMİNE SORUŞTURMA TALEBİ TBMM'de ırkçılığa yanıt: "Leyla Zana onurumuzdur"

(EMK)