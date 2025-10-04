Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi kuruluşunu ilan ediyor

LGBTİ+ hak savunucuları, çözüm süreci kapsamında barış temasıyla bir araya geliyor.
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (bil+), 10 Ekim Ankara katliamının yıl dönümünde kuruluşunu ilan edecek. İnisiyatif, 8 şehirde yapacağı eş zamanlı basın açıklamalarıyla, “Barış hemen şimdi” çağrısı yapacak.
İnisiyatifin açıklaması şöyle:
“10 Ekim Katliamı’nın yıldönümünde, barış mücadelesinde kaybettiğimiz canlarımızı anıyor, onların yarım kalan düşlerini büyütüyoruz. Barış herkesin hakkı! Ama biliyoruz ki LGBTİ+’lar savaşın, yoksulluğun ve nefretin en ağır yükünü taşıyor. Barış olmadan eşitlik de özgürlük de demokrasi de mümkün değil."
İşte bu yüzden bir aradayız: Barış İçin LGBTİ+’lar (bil+)
Adana, Amed, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Wan’da eş zamanlı basın açıklamalarıyla yola koyuluyoruz.
Tarih: 10 Ekim Cuma
Saat: 14.00”
İnisiyatifin sosyal medya adresleri:
https://www.instagram.com/barisicinlgbti
(NÖ)