Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 15:17
1 dk Okuma

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi kuruluşunu ilan ediyor

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (bil+), 10 Ekim Ankara katliamının yıl dönümünde 8 şehirde eş zamanlı açıklama yaparak kuruluşunu ilan edecek.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LGBTİ+ hak savunucuları, çözüm süreci kapsamında barış temasıyla bir araya geliyor.

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (bil+), 10 Ekim Ankara katliamının yıl dönümünde kuruluşunu ilan edecek. İnisiyatif, 8 şehirde yapacağı eş zamanlı basın açıklamalarıyla, “Barış hemen şimdi” çağrısı yapacak.

İnisiyatifin açıklaması şöyle:

“10 Ekim Katliamı’nın yıldönümünde, barış mücadelesinde kaybettiğimiz canlarımızı anıyor, onların yarım kalan düşlerini büyütüyoruz. Barış herkesin hakkı! Ama biliyoruz ki LGBTİ+’lar savaşın, yoksulluğun ve nefretin en ağır yükünü taşıyor. Barış olmadan eşitlik de özgürlük de demokrasi de mümkün değil."

İşte bu yüzden bir aradayız: Barış İçin LGBTİ+’lar (bil+)

Adana, Amed, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir ve Wan’da eş zamanlı basın açıklamalarıyla yola koyuluyoruz.

Tarih: 10 Ekim Cuma

Saat: 14.00”

18 Ağustos 2025

İnisiyatifin sosyal medya adresleri:

https://x.com/barisicinlgbti

https://www.instagram.com/barisicinlgbti

(NÖ)

