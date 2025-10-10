Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi kuruluşunu açıkladı

Türkiyeli LGBTİ+ örgütleri ve bağımsız hak savunucularının bir araya geldiği Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (bil+), bugün Türkiye’nin birçok kentinde eşzamanlı olarak düzenlenen basın açıklamalarıyla kuruluşunu duyurdu.

İnisiyatif, yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıldır devam eden Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik çabalara dikkat çekerek, “Barış sürecinde LGBTİ+’ların da sözü var” diyebilmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Adana, Diyarbakır, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin ve Van’da yapılan açıklamaların İstanbul’daki buluşması, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Basın açıklamasında ilk olarak, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda öldürülenler anıldı. Katliamda hayatını kaybedenlerin anıldığı İzmir ve Ankara’daki etkinliklere polis tarafından biber gazıyla saldırılması ve bazı hak savunucularının gözaltına alınması ise kınandı.

İnisiyatifin kuruluş açıklamasının Kürtçe metnini aktivist Serhat, Türkçe metnini ise Halis okudu.

“Kapsayıcı bir barış; tanınma, özgürlük ve adil eşitlikle olur”

İlk olarak Kürtçesi okunan açıklamanın Türkçesi özetle şöyle:

“Bir yıldır Kürt meselesinin demokratik çözümü ve barışa yönelik umutlar artıyor. Bizler de bu barış sürecini LGBTİ+’lar olarak desteklediğimizi ilân ediyoruz. Barışa dair bizim de sözümüz olduğunu buradan açıkça ifade ediyoruz. Barış, herkesin hakkıdır. Ancak biz biliyoruz ki LGBTİ+’lar savaş politikalarının, şiddetin, yoksulluğun ve nefretin en ağır yükünü taşımaktadır. Barışın olmadığı bir ülkede eşitlik de özgürlük de demokrasi de mümkün değildir. İşte bu yüzden bir araya geldik: Barış İçin LGBTİ+’lar (bil+) olarak yola koyuluyoruz. Adana, Amed, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir Mersin ve Wan’da eş zamanlı basın açıklamalarımızla bil+’nın kurulduğunu ilân ediyoruz.

“Toplumsal ve kapsayıcı bir barış; ancak tanınma, özgürlük ve adil eşitlikle olur. Barış hepimiz için hava kadar, su kadar hayati önem taşıyor. LGBTİ+ toplumu için istediğimiz tanınma ve eşitliği kuşatma altındaki Kürt halkı için de toplumun ezilen, ötekileştirilen bütün kesimleri için de talep etmeye devam edeceğiz. Barış sürecinin hepimize sorumluluk yüklediğinin bilinciyle buradayız! Bu sorumluluğun tarihi olduğunun da farkındayız. Bu bilinçle hareket ediyor ve adil, onurlu, eşit bir barışı inşa mücadelesine katkı sağlamak için örgütleniyoruz. Barış, toplumun tüm ezilen kesimlerinin eşit ve onurlu yaşam koşullarına kavuşabilmesi için yeniden kurulan bir düzen demektir.

Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi kuruluşunu ilan ediyor

LGBTİ+ hareketinin barışa katkısı

“Dolayısıyla LGBTİ+’ların bu sürecin öznesi olabilmesi, barışı toplumsallaştırmakla doğrudan bağlantılıdır. LGBTİ+ hareketinin en büyük gücü, kendi deneyimiyle bunu göstermiş olmasıdır. Biz yıllardır ‘yok’ sayıldık, kriminalize edildik, hedef gösterildik. Ama tüm bunlara rağmen toplumsal varlığımızı savunduk, kamusal alana çıktık, dayanışma ağları kurduk. Bu deneyim, barış sürecinin de temel ihtiyacıdır: Susturulanların, yok sayılanların kendi sözünü kurabilmesi. LGBTİ+’ların barış sürecinde özne olması, sürecin gerçek bir demokratik dönüşüm yaratabilmesinin de ölçüsüdür. LGBTİ+’ların barış sürecine dahil olması, süreci demokratikleştiren, onu toplumsallaştıran da bir adım olacaktır.

“Bu sürece hem LGBTİ+’ların katılımını sağlamak, hem özellikle Kürt LGBTİ+’ların savaştan nasıl etkilendiğini ortaya koymak, hem de LGBTİ+ toplumu başta olmak üzere bütün toplumda barış mücadelesini yaygınlaştırmak için mücadele edeceğiz. LGBTİ+ hareketinin barışa katkısı tarihi boyunca ‘kendi alanını açmak’ üzerinden gelişmedi. Hareketin; barışın eşitlik ve özgürlük temelinde kurulması, milliyetçiliğin, militarizmin, heteroseksizmin ve ikili cinsiyet rejiminin tasfiyesi ve herkes için onurlu yaşamın mümkün kılınması çağrısını sahipleniyoruz. Bizim deneyimimiz, barışın ancak birlikte özgürleşmeyle gerçek olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

“Barış için mücadele etmek, sadece silahların susmasını değil, aynı zamanda barışçıl bir toplumun inşası için kendimizi de yeniden inşa etmeyi içeriyor. Ve biz LGBTİ+’lar, tam da bu yeniden kurma iradesiyle, barışın toplumsal temellerini büyütmeye devam ediyoruz. Yaşasın barış, yaşasın tüm halkların özgürlük mücadelesi, yaşasın LGBTİ+ dayanışması!”