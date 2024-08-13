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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 10:27
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 11:10
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Barış Grubu üyesi Ali Şükran Aktaş yaşamını yitirdi

Kanser tedavisi gören Barış Grubu Üyesi Ali Şükran Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Barış Grubu üyesi Ali Şükran Aktaş yaşamını yitirdi

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 29 Ekim 1999'da Avrupa'dan Türkiye'ye gelen İkinci Barış Grubu üyesi Ali Şükran Aktaş, kanser tedavisi gördüğü İzmir'de yaşamını yitirdi. 

Haydar Ergül, Aygül Bidav, İmam Canpolat, Yusuf Kıyak, Aysel Doğan, Hacı Çelik ve Dilek Kurt ile birlikte gelen Aktaş, bir süre sonra tutuklandı.

2005 yılında cezaevinden çıkan Aktaş'a, yargılandığı bir davadan "örgüt propagandası yapma potansiyeli" bulunduğu gerekçesiyle 20 ay hapis cezası verildi. 

Aktaş, Yargıtay'ın 4 Ekim 2013'de cezayı onaylamasıyla tekrar cezaevine girdi ve 9 ay 10 gün cezaevinde kaldı. 

Cezaevinden çıktından sonra barış için çalışmalarına devam eden Aktaş, 29 Ocak 2020'de ise Barış Vakfı'nın 2’nci Olağan Genel Kurulu'nda Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. 

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Aktaş'ın cenazesi bugün İzmir'in Urla ilçesi Zeytin Alan Cemevi'nde yapılan törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderilecek. 

Aktaş, 14 Ağustos'ta Akçadağ ilçesi Darıca Köyü'nde son yolcuğuna uğurlanacak.

(RT)

ali şükran aktaş
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