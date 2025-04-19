Barış girişimlerinden Önder açıklaması
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için açıklama yapan Türkiye ve Avrupa barış girişimleri "Diren dost" diye seslendi.
Açıklamada şöyle denildi:
DİREN SEVGİLİ DOST
Barış mücadelesinin yorulmaz emekçisi Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili kaygı verici gelişmenin ardından, küçük de olsa iyi haberler almaktan mutluyuz.
DEM Parti İmralı-Barış Heyeti üyesi Önder’in hızla sağlığına kavuşarak barış mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğine dair inancımız, tıpkı ülkemizin barışa ve demokrasiye kavuşacağına duyduğumuz inanç ve umut kadar güçlü.
Diren sevgili dost barış için, ülkemiz için diren. 19.04.2025
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