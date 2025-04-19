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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2025 11:44
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2025 11:52
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Barış girişimlerinden Önder açıklaması

Türkiye ve Avrupa'da faaliyet gösteren barış meclisleri tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile dayanışma mesajı yayınladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Barış girişimlerinden Önder açıklaması

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için açıklama yapan Türkiye ve Avrupa barış girişimleri "Diren dost" diye seslendi.

Açıklamada şöyle denildi:

DİREN SEVGİLİ DOST

Barış mücadelesinin yorulmaz emekçisi Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili kaygı verici gelişmenin ardından, küçük de olsa iyi haberler almaktan mutluyuz.

DEM Parti İmralı-Barış Heyeti üyesi Önder’in hızla sağlığına kavuşarak barış mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğine dair inancımız, tıpkı ülkemizin barışa ve demokrasiye kavuşacağına duyduğumuz inanç ve umut kadar güçlü.

Diren sevgili dost barış için, ülkemiz için diren. 19.04.2025

AVRUPA ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ FORUMU

BARIŞ İÇİN TOPLUMSAL GİRİŞİM

BARIŞ İÇİN SİNEMACILAR

HAK İNİSİYATİFİ

QAD BARIŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder
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