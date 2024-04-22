Barış Gazeteciliği Ödülü Prof. Dr. Sevda Alankuş'a verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 65’incisi bugün (22 Nisan) TGC Burfan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Törende açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar yaptı.

Munyar, gazetecilerin her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek “Meslektaşlarımıza yönelik tüm haksız ve hukuksuz saldırılar engellenmeli, saldırganlar cezalandırılmalı” dedi.

“Ödül kazanan tüm meslektaşlarıma yaptıkları haberlerle gazeteciliğin kamu yararı taşıdığını bir kez daha hatırlattıkları için teşekkür ediyorum” diyen Munyar, seçici kurul ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Sevda Alankuş’a Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçici kurulu bu sene ilk kez verilen Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve IPS İletişim Vakfı Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verdi.

BARIŞ GAZETECİLİĞİ Sevda Alankuş Barış Gazeteciliğini Anlatıyor

Kurul ödülü “barış gazeteciliği alanındaki çalışmaları, adil, barış odaklı habercilik ve medyada şiddet dilinin azaltılmasına sağladığı katkı nedeniyle” Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verdiğini açıkladı. Prof. Dr. Alankuş, ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’dan aldı.

İPS İletişim Vakfı Yayınları'ndan 2016 yılında 'Barış Gazeteciliği Elkitabı' Prof. Dr. Sevda Alankuş imzasıyla çıkmıştı.

Barış Gazeteciliği Elkitabı Çıktı

"Barıştan yana sorumluluğun hatırlatılması değerli"

Sözlerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve seçici kurula teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Alankuş, şu sözleri kaydetti:

“Barış gazeteciliği adıyla bir ödül koyulması, herkesin barıştan yana sorumluluğunun hatırlatılması ve bunun Niyazi Dalyancı adına yapılması ayrı ayrı değerli. Bu ödül benim için ayrıca değerli çünkü akademik dünyada ödüllendirme anlayışı çok değişti. Eğer ana akım konularda çalışmıyorsanız akademik dünyanın dışına itiliyorsunuz özellikle konu barışsa. Ben oldukça uzun süredir barış gazeteciliğiyle ilgileniyorum ama eğer Nadire Mater, ‘Akademinin fil dişi kulesinden çık artık’ demeseydi. ‘Eğitimler yeter artık kitap yaz’ demeseydi. Bu kitabın her satırını okuyup, yorumlar yapmasaydı ben hala barış gazeteciliği konusunda konuşmalar yapmakla yetinirdim.”

“Her haber barış gazeteciliği perspektifinde yazılabilir”

Tören sonunda bianet’e konuşan Prof. Dr. Alankuş, barış gazeteciliğinin sadece bütün çatışma içerisindeki bölgelerde yapılmasının çok önemli olduğunu ancak barış gazeteciliğinin bundan ibaret olmadığını belirterek “Gündelik hayatta dair her haber barış gazeteciliği perspektifinde yazılabilir. Bu yüzden barış gazeteciliği her zaman yapılması gereken gazetecilik olarak bakılmalı” dedi.

Barış gazeteciliği nasıl yapılır? Neden önemli?

Bağımsız İletişim Ağı ve Nadire Mater’e özel teşekkür

Bağımsız İletişim Ağı (BİA) ve IPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater’e özel teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Alankuş, “Barış gazeteciliği eğitimlerine başlamam Bağımsız İletişim Ağı sayesinde oldu. Onun eğitim danışmanı sıfatıyla hazırladığım eğitimler sayesinde oldu. Bu yüzden Bağımsız İletişim Ağı’na ve Nadire Mater’e gönül borcum var” dedi.

65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahipleri

Dört ayrı seçici kurulun yer aldığı 65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları şu şekilde oldu: Siyasal Haber Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Murat Ağırel, Ekonomi Ödülü'nü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Yener Karadeniz, Ekonomi Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Miyase İlknur, Toplum Ödülü'nü DHA muhabirleri Murat Solak-Özgür Eren, Toplum Övgü Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle İsmail Arı, Eğitim Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Mustafa Kömüş, Eğitim Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Figen Atalay, Sağlık Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Merve Kılıç Dokuzoğlu, Spor Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Eren Tutel, Spor Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Cumhur Önder Arslan, Köşe Yazısı Ödülü'nü Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısıyla Belma Akçura, Araştırma Ödülü'nü Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Çiğdem Yılmaz, Röportaj-Söyleşi Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Deniz Güngör, Birinci Sayfa Düzeni Ödülü'nü Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı tasarımla Arif Dizdaroğlu, Birinci Sayfa Düzeni Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı tasarımla Ece Kurtulmuş Dursun, İç Sayfa Düzeni Ödülü'nü Seçil Kaya, İç Sayfa Düzeni Övgü Ödülü'nü Buse İlkin Yerli, TV Haber Ödülü'nü TV100'den Devrim Tosunoğlu, TV Haber Araştırma Ödülü'nü FOX TV'den (NOW) Öznur Aslan Doğan, TV Haber Programı Ödülü'nü Sözcü Tv'den İpek Özbey, TV Belgesel Ödülü'nü Özge Akkoyunlu, TV Belgesel Övgü Ödülü'nü Yaşar Kavas, TV Kamera Çalışması Ödülü'nü CNN Türk'ten Halil Kahraman, TV Kamera Çalışması Övgü Ödülü'nü DHA muhabiri Hasan Bozbey, Radyo Program Ödülü'nü NTV Radyo'dan Zeynepgül Alp, İnternet Haber Ödülü'nü T24'ten Asuman Aranca, İnternet Haber Övgü Ödülü'nü Diken'den Mehmet Baran Kılıç, İnternet Röportaj Övgü Ödülü'nü Journo'da yayınlanan haberiyle Ömer Karakuş, Dijital Platform Haberi Ödülü'nü DW+90'dan Özden Demir aldı. Seçici Kurul ayrıca 'Nezih Demirkent Özel Ödülü'nü Mustafa Çolak'a, Kadın Haberi Ödülü'nü de BirGün Gazetesi'nin 'Bir terslik yok mu?' kampanyasına verdi.