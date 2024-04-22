65. TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ
Barış Gazeteciliği Ödülü Prof. Dr. Sevda Alankuş'a verildi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 65’incisi bugün (22 Nisan) TGC Burfan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.
Törende açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar yaptı.
Munyar, gazetecilerin her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek “Meslektaşlarımıza yönelik tüm haksız ve hukuksuz saldırılar engellenmeli, saldırganlar cezalandırılmalı” dedi.
“Ödül kazanan tüm meslektaşlarıma yaptıkları haberlerle gazeteciliğin kamu yararı taşıdığını bir kez daha hatırlattıkları için teşekkür ediyorum” diyen Munyar, seçici kurul ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.
Sevda Alankuş’a Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçici kurulu bu sene ilk kez verilen Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü’nü Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve IPS İletişim Vakfı Eğitim Danışmanı Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verdi.
BARIŞ GAZETECİLİĞİ
Sevda Alankuş Barış Gazeteciliğini Anlatıyor
Kurul ödülü “barış gazeteciliği alanındaki çalışmaları, adil, barış odaklı habercilik ve medyada şiddet dilinin azaltılmasına sağladığı katkı nedeniyle” Prof. Dr. Sevda Alankuş’a verdiğini açıkladı. Prof. Dr. Alankuş, ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’dan aldı.
İPS İletişim Vakfı Yayınları'ndan 2016 yılında 'Barış Gazeteciliği Elkitabı' Prof. Dr. Sevda Alankuş imzasıyla çıkmıştı.
Barış Gazeteciliği Elkitabı Çıktı
"Barıştan yana sorumluluğun hatırlatılması değerli"
Sözlerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve seçici kurula teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Alankuş, şu sözleri kaydetti:
“Barış gazeteciliği adıyla bir ödül koyulması, herkesin barıştan yana sorumluluğunun hatırlatılması ve bunun Niyazi Dalyancı adına yapılması ayrı ayrı değerli. Bu ödül benim için ayrıca değerli çünkü akademik dünyada ödüllendirme anlayışı çok değişti. Eğer ana akım konularda çalışmıyorsanız akademik dünyanın dışına itiliyorsunuz özellikle konu barışsa. Ben oldukça uzun süredir barış gazeteciliğiyle ilgileniyorum ama eğer Nadire Mater, ‘Akademinin fil dişi kulesinden çık artık’ demeseydi. ‘Eğitimler yeter artık kitap yaz’ demeseydi. Bu kitabın her satırını okuyup, yorumlar yapmasaydı ben hala barış gazeteciliği konusunda konuşmalar yapmakla yetinirdim.”
“Her haber barış gazeteciliği perspektifinde yazılabilir”
Tören sonunda bianet’e konuşan Prof. Dr. Alankuş, barış gazeteciliğinin sadece bütün çatışma içerisindeki bölgelerde yapılmasının çok önemli olduğunu ancak barış gazeteciliğinin bundan ibaret olmadığını belirterek “Gündelik hayatta dair her haber barış gazeteciliği perspektifinde yazılabilir. Bu yüzden barış gazeteciliği her zaman yapılması gereken gazetecilik olarak bakılmalı” dedi.
Barış gazeteciliği nasıl yapılır? Neden önemli?
Bağımsız İletişim Ağı ve Nadire Mater’e özel teşekkür
Bağımsız İletişim Ağı (BİA) ve IPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater’e özel teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Alankuş, “Barış gazeteciliği eğitimlerine başlamam Bağımsız İletişim Ağı sayesinde oldu. Onun eğitim danışmanı sıfatıyla hazırladığım eğitimler sayesinde oldu. Bu yüzden Bağımsız İletişim Ağı’na ve Nadire Mater’e gönül borcum var” dedi.
65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahipleri
Dört ayrı seçici kurulun yer aldığı 65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları şu şekilde oldu: Siyasal Haber Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Murat Ağırel, Ekonomi Ödülü'nü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Yener Karadeniz, Ekonomi Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Miyase İlknur, Toplum Ödülü'nü DHA muhabirleri Murat Solak-Özgür Eren, Toplum Övgü Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle İsmail Arı, Eğitim Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Mustafa Kömüş, Eğitim Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Figen Atalay, Sağlık Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Merve Kılıç Dokuzoğlu, Spor Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Eren Tutel, Spor Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Cumhur Önder Arslan, Köşe Yazısı Ödülü'nü Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısıyla Belma Akçura, Araştırma Ödülü'nü Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Çiğdem Yılmaz, Röportaj-Söyleşi Ödülü'nü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan haberiyle Deniz Güngör, Birinci Sayfa Düzeni Ödülü'nü Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı tasarımla Arif Dizdaroğlu, Birinci Sayfa Düzeni Övgü Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı tasarımla Ece Kurtulmuş Dursun, İç Sayfa Düzeni Ödülü'nü Seçil Kaya, İç Sayfa Düzeni Övgü Ödülü'nü Buse İlkin Yerli, TV Haber Ödülü'nü TV100'den Devrim Tosunoğlu, TV Haber Araştırma Ödülü'nü FOX TV'den (NOW) Öznur Aslan Doğan, TV Haber Programı Ödülü'nü Sözcü Tv'den İpek Özbey, TV Belgesel Ödülü'nü Özge Akkoyunlu, TV Belgesel Övgü Ödülü'nü Yaşar Kavas, TV Kamera Çalışması Ödülü'nü CNN Türk'ten Halil Kahraman, TV Kamera Çalışması Övgü Ödülü'nü DHA muhabiri Hasan Bozbey, Radyo Program Ödülü'nü NTV Radyo'dan Zeynepgül Alp, İnternet Haber Ödülü'nü T24'ten Asuman Aranca, İnternet Haber Övgü Ödülü'nü Diken'den Mehmet Baran Kılıç, İnternet Röportaj Övgü Ödülü'nü Journo'da yayınlanan haberiyle Ömer Karakuş, Dijital Platform Haberi Ödülü'nü DW+90'dan Özden Demir aldı. Seçici Kurul ayrıca 'Nezih Demirkent Özel Ödülü'nü Mustafa Çolak'a, Kadın Haberi Ödülü'nü de BirGün Gazetesi'nin 'Bir terslik yok mu?' kampanyasına verdi.
Barış Gazeteciliği El Kitabı
İPS İletişim Vakfı Yayınları'ndan 25 Mart'ta çıkan kitabı, Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Eğitim danışmanı ve Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş yazdı.
26 başlıktan oluşan 129 sayfalık kitabından bazı konu başlıkları şöyle: Barış Gazeteciliği Elkitabı’nda “Barış Gazeteciliği nedir?”, “Türkiye’de barış gazeteciği”, “Hak odaklı barış gazeteciliği”, “Editöryel Değerler: Objektiflik, Tarafsızlık, Dengelilik…”, “Barış gazeteciliği, gerekliliği ve nasıl yapılması”...
Kitabın önsözünü İPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater yazdı.
Barış Gazeteciliği Elkitabı ve Sanal Kütüphanesi projesi 2014-2016 dönemi için Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu İnsan Hakları Programı desteğiyle yürütüldü. Projenin süpervizörü Sevda Alankuş, koordinatörü Begüm Zorlu.
Projenin bütününde ön açıcı olması için İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Altuğ Akın ve öğrencileri Ayşenur Ölmezses Şentürk, Aslı Sayat, Begüm Yalçınkaya, Emre Ocaklı, Özge Sarı ve Özgür Akşakar dokuz gazetenin barış haberciliği kriterlerine göre 1 Eylül-15 Ekim 2014 aralığındaki nüshalarını taradı, raporlaştırdı.
Proje kapsamında 20 Mart 2015’te muhabirler-editörler, 18 Nisan 2015’te akademisyenler ve 22 Nisan’da okur temsilcileri-hak örgütü temsilcileriyle üç atölye gerçekleştirildi. Doç. Dr. İncilay Cangöz Barış Gazeteciliği Sanal Kütüphanesinin editörlüğünü yaptı.
21 Kasım 2015’te Hafıza Merkezi ile birlikte düzenlenen “Barış Gazeteciliği: Yeni Bir Etik, Pratik ve Gazetecilik Eğitimi” başlıklı buluşmada Murat Çelikkan’ın kolaylaştırıcılığında Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Yeni Zelanda Auckland Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Rukhsana Aslam barış gazeteciliği üzerine konuştular, salonla birlikte tartıştılar.