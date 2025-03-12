Barış Avşar’dan Duvar’a veda yazısı: İnternet medyası üzerinde kara bulutlar...

Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar, kapanma kararları üzerine bir veda yazısı kaleme aldı. Artan maliyetler ve ekonomik krizin yanı sıra Google’ın son algoritma değişikliklerinin kapanış kararında büyük bir etkisi olduğunu ifade etti.

Google’ın internet medyasını olumsuz etkileyen politikalarının, gelir modellerini zorlaştırarak yayıncılığı sürdürülemez hale getirdiğini belirtti. İnternet gazeteciliğinin hız kavramı etrafında şekillendiği aktardı.

Avşar okurlara ve destekçilere teşekkür ederken, hakikati arama çabasının süreceğini belirtti. Avşar özetle şunları kaydetti:

Gazete Duvar’ın yayın hayatı bugünden itibaren sona eriyor. Hızlı bir giriş olmuş gibi görünebilir bu ilk cümle. Ancak internetin gazetecilik mesleğine getirdiği en önemli değişiklik buydu: Hız! Neredeyse ‘anlık’ haber! Teknolojideki ilerlemenin kendi başına ‘iyi’ ya da ‘kötü’ olamayacağını biliyoruz. Aslolan ilerlemenin nasıl kullanıldığıdır. Burada da ‘mesele’ o hızın hakikati ararken nasıl kullanıldığıydı.

Gazete Duvar, yayın hayatı boyunca internet haberciliğinde işte bunu iyi yapmaya çalıştı. Hem söz konusu ‘hız’ın gereklerine uygun ama hem de ‘iyi’ habercilik yapılabilir mi? Bu soruya, olumlu yanıtlar vermeye çalıştı.

Gazete Duvar’ın da aralarında bulunduğu internet medyasını geçen yıldan bu yana açıkça sabote eden, yayına devam edebilmesini ve dolayısıyla halkın haber alma hakkını engelleyen Google’ın algoritmasındaki yeni uygulamaları bu kararın alınmasına neden oldu. Geçen yılın son günlerinde bu konuyu tartışmış ve gazeteler için ne kadar tehlikeli olabileceğini belirterek, ‘İnternetten haber almaya devam edebilecek miyiz?’ diye sormuştuk.

Maalesef Gazete Duvar için bu sorunun yanıtı olumsuz oldu. Artan maliyetler, enflasyonist ekonomi ve hayat pahalılığı ile birlikte internet medyasının geleceği üzerinde kara bulutların toplanmasına neden olan bu yeni durum sadece Google için değil diğer küresel teknoloji şirketlerinin de uygulamalarını şekillendiriyor. Umarız yakın dönemde hem ülkemizde hem de global kanallarda yapılacak düzenlemelerle bir çözüm üretilebilir.

Teknolojinin olanaklarını hakikat arayışında ne kadar iyi kullanabildiğimize, ‘hız’ın ve ‘iyi’nin hakkını ne kadar verebildiğimize dönecek olursak... Bu elbette okurlarımızın takdirindedir. Zaten çabamızın bunca zaman sürebilmesini sağlayan temel faktör onların ilgisi oldu. Bu yüzden en büyük teşekkürü okurlarımız hak ediyor.

Elbette gazetemizin kuruluşundan itibaren arkasında durarak, yayına devam etmemizi sağlayan destekçilerimiz de öyle...

Mesleğe daha yeni başlayanlardan (ki Gazete Duvar, çok sayıda genç gazetecinin ilk adresi oldu, yıllar içerisinde onların gelişimlerine ve ilerlemelerine ev sahipliği yaptı) yıllarca farklı medya kuruluşlarında çalıştıktan sonra mesleğe burada veda edenlere kadar bütün çalışanlarımız büyük emekler verdi. Hepsinin eline, aklına sağlık...

Bir teşekkür de Gazete Duvar’ın sanal sayfalarında düzenli ya da zaman zaman yazılarıyla yerlerini alan, ülkemizin her alandaki yetişmiş, deneyimli ve bilgili aydınlarına, akademisyenlerine... Onların katılımı Gazete Duvar’ın aktardığı gelişmelerin ne anlama geldiğini ve nelere yol açabileceğini değerlendirebilmek için vazgeçilmezdi...

Şimdi gazetecilikteki bir serüveni tamamlama ve vedalaşma zamanı. Ancak biliyoruz ki hakikati arama çabası hep devam edecek. Gazete Duvar da o çaba içerisinde bıraktıkları ile her zaman hatırlanacak...

Hoşçakalın...