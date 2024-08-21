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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 21:31
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 21:38
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Barış Annesi Muhsine Ayhan yaşamını yitirdi

96 yaşındaki Barış Annesi Muhsine Ayhan, Bingöl Solhan'da hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Barış Annesi Muhsine Ayhan yaşamını yitirdi
Fotoğraf: MA

Barış Annesi Muhsine Ayhan, Bingöl'ün Solhan ilçesindeki evinde 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Ayhan, dün (20 Ağustos) yaşamını yitirdi.

Sülünkaş köyünde toprağa verilen Ayhan’ın taziyesi köyünde kabul edilecek, yurt dışındaki akrabaları ise 25 Ağustos 2024 Pazar günü Belçika’nın Antwerpen kentinde “Carnotstraat 136” adresinde taziyeleri kabul edecek.

Muhsine Ayhan kimdir?

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Sülünkaş köyünde 1928 yılında doğan Muhsine Ayhan, genç yaşta eşini kaybettikten sonra çocuklarını tek başına büyüttü. PKK üyesi oğlu İlhan Çiftçi 4 Ekim 1992’de yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölmesiyle barışın sağlanması için açlık grevi eylemlerine öncülük yaptı. 90’lı yıllarda, çatışmaların en yoğun olduğu ve faili meçhul cinayetlerin arttığı bir dönemde, dönemin başbakanı Tansu Çiller’in konvoyunu durdurup, barış ve özgürlük talebini dile getiren Ayhan, barış mücadelesi nedeniyle defalarca yargılandı.

(NK)

Barış Anneleri
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