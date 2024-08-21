Barış Annesi Muhsine Ayhan yaşamını yitirdi

Barış Annesi Muhsine Ayhan, Bingöl'ün Solhan ilçesindeki evinde 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Ayhan, dün (20 Ağustos) yaşamını yitirdi.

Sülünkaş köyünde toprağa verilen Ayhan’ın taziyesi köyünde kabul edilecek, yurt dışındaki akrabaları ise 25 Ağustos 2024 Pazar günü Belçika’nın Antwerpen kentinde “Carnotstraat 136” adresinde taziyeleri kabul edecek.

Muhsine Ayhan kimdir?

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Sülünkaş köyünde 1928 yılında doğan Muhsine Ayhan, genç yaşta eşini kaybettikten sonra çocuklarını tek başına büyüttü. PKK üyesi oğlu İlhan Çiftçi 4 Ekim 1992’de yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölmesiyle barışın sağlanması için açlık grevi eylemlerine öncülük yaptı. 90’lı yıllarda, çatışmaların en yoğun olduğu ve faili meçhul cinayetlerin arttığı bir dönemde, dönemin başbakanı Tansu Çiller’in konvoyunu durdurup, barış ve özgürlük talebini dile getiren Ayhan, barış mücadelesi nedeniyle defalarca yargılandı.