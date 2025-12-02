ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 08:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 08:27
1 dk Okuma

Barış Annesi Aliye Timur hayatını kaybetti: Mücadelemizde yaşayacak

Aliye Timur’un cenazesi Süleymaniye Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Hakkâri’ye getirileceği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafın ön planında, başörtülü ve koyu bordo renkte bir kaban giymiş bir kadın yer alıyor. Kadın hafifçe gülümsüyor ve bakışları kameraya dönük. Arka planda ise kalabalık bir kadın grubu görülüyor. Bu kadınların çoğu beyaz başörtüsü ve “BARIŞ ANNELERİ” yazılı beyaz yelekler giymiş. Grup hâlinde bir arada duran kadınların yüz ifadeleri ciddi ve düşünceli; bazıları ellerinde çiçek ya da tespih tutuyor
Fotoğraf:MA

Barış Annesi ve DEM Parti İl Yöneticisi Aliye Timur, akraba ziyareti için bulunduğu Federe Kürdistan Bölgesi’nde hayatını kaybetti.

MA'nın haberine göre, Uzun yıllardır Barış Anneleri Meclisi’nde yer alan 45 yaşındaki Aliye Timur, Süleymaniye’de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MA’nın aktardığı bilgilere göre, hastanede kalp krizi geçiren Timur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aliye Timur’un cenazesi Süleymaniye Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Hakkâri’ye getirileceği öğrenildi.

Timur'un ardından sosyal medyada da başsağlığı mesajları yayınlandı.

İHD Hakkari Şubesi de şu paylaşımı yaptı: "Çok değerli barış annesi Aliye Timur’un geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılışının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve bütün Hakkâri halkına başsağlığı diliyoruz. Barış için verdiğin mücadele yolumuza her zaman ışık tutacak Aliye Anne"

DEM Parti hakkari İl Örgütü şu paylaşımı yaptı: "DEM Parti Hakkari İl Yöneticimiz ve aynı Zamanda Barış annemiz olan Aliye Timur yoldaşımız Irakın Süleymaniye kentinde yaptığı çeşitli ziyaretler sonucunda kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Çok üzgünüz Aliye Anne! “

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Barış Anneleri Barış Anneleri Derneği İHD Hakkari İl Örgütü Aliye Timur
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git