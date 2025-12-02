Barış Annesi Aliye Timur hayatını kaybetti: Mücadelemizde yaşayacak

Barış Annesi ve DEM Parti İl Yöneticisi Aliye Timur, akraba ziyareti için bulunduğu Federe Kürdistan Bölgesi’nde hayatını kaybetti.

MA'nın haberine göre, Uzun yıllardır Barış Anneleri Meclisi’nde yer alan 45 yaşındaki Aliye Timur, Süleymaniye’de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MA’nın aktardığı bilgilere göre, hastanede kalp krizi geçiren Timur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aliye Timur’un cenazesi Süleymaniye Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Resmî işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Hakkâri’ye getirileceği öğrenildi.

Timur'un ardından sosyal medyada da başsağlığı mesajları yayınlandı.

İHD Hakkari Şubesi de şu paylaşımı yaptı: "Çok değerli barış annesi Aliye Timur’un geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılışının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve bütün Hakkâri halkına başsağlığı diliyoruz. Barış için verdiğin mücadele yolumuza her zaman ışık tutacak Aliye Anne"

DEM Parti hakkari İl Örgütü şu paylaşımı yaptı: "DEM Parti Hakkari İl Yöneticimiz ve aynı Zamanda Barış annemiz olan Aliye Timur yoldaşımız Irakın Süleymaniye kentinde yaptığı çeşitli ziyaretler sonucunda kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Çok üzgünüz Aliye Anne! “

(EMK)