Barış Anneleri, Numan Kurtulmuş ile görüştü

Barış Anneleri, Ankara'da iki gün süren eylem ve siyasi parti görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan anneler, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında somut adımlar atılmasını ve cezaevindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Barış Anneleri Ankara’da: Barış beklenmez, inşa edilir

Türkiye'nin farklı kentlerinden Ankara'ya gelen Barış Anneleri, 2 Kasım'da başlattıkları eylem kapsamında Kurtuluş Parkı'nda gece boyunca nöbet tuttu. Anneler, 3 Kasım'da Meclis'teki siyasi parti temsilcileriyle, 4 Kasım'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Barış Annelerinden Hanife Akpolat, Müzeyyen Bütün ve Afife Kartal'ın katıldığı Kurtulmuş görüşmesinin ardından Meclis'in Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yapıldı.

300'ü aşkın Barış Annesi Ankara'ya geldi

Barış Anneleri, “Barış için Adım At” çağrısıyla 2 Kasım'da Ankara'da bir araya geldi. 24 kentten 300'ü aşkın Barış Annesi, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, cezaevindeki siyasi tutukluların tahliye edilmesi ve devam eden barış sürecinde somut adımlar atılması taleplerini dile getirdi.

Meclis Parkı'nda açıklama yapan anneler, daha sonra Kurtuluş Parkı'na geçerek gece boyunca nöbet tuttu.

Eylem sırasında konuşan Barış Anneleri, çatışmalarda yakınlarını kaybettiklerini, yıllardır barış talebinde bulunduklarını ve yeni süreçte yalnızca açıklamalar değil, hukuki ve siyasi düzenlemeler görmek istediklerini belirtti.

Barış Anneleri Meclis önünde: Barış için somut adımlar atılsın

Meclis'te siyasi partilerle görüştüler

Barış Anneleri, 3 Kasım'da DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldıktan sonra siyasi parti temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Anneler CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Heyet ayrıca Adalet Bakanlığı'nda temaslarda bulundu.

Görüşmelerde, Kürtçe ve Türkçe hazırlanan, barış sürecine ilişkin taleplerin ve önerilerin yer aldığı dosyalar parti temsilcilerine sunuldu.

Anneler, görüşmelerde Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, siyasi tutukluların tahliyesi ve barış sürecinin ilerlemesi için yasal düzenlemeler yapılmasını istedi.

Barış Anneleri, cezaevleri önünden seslendi: Yasal düzenleme yapın

Adalet Bakanlığı görüşmesi

Barış Anneleri heyetinde yer alan Mürvet Demir, Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede İmralı'ya ziyaret gerçekleştirme talebinde bulunmadıklarını, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediklerini aktardı.

Demir, taleplerinin Öcalan'ın toplumla doğrudan temas kurabileceği koşulların oluşturulması olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı görüşmesine Barış Annelerinden Peyruze Kurt, Adalet Çay ve Hidayet Demir'in katıldığı bildirildi.

Anneler siyasi partilerin yanıtlarını anlattı

AKP ve CHP ile yapılan görüşmelere katılan Barış Annesi Amina Engüdar, temasların ardından parti temsilcilerinin açıklamalarını aktardı.

Engüdar, AKP temsilcileri barış sürecinde duraksama olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini anlattığını belirtti. Barış Anneleri ise sürecin ilerlediğini gösterecek somut adımlar görmek istediklerini iletti.

CHP ile görüşmelerine ilişkin de bilgi veren Engüdar, parti temsilcilerinin Barış Annelerinin mücadelesine saygı duyduklarını ve barış çabalarını desteklediklerini aktardı.

Anneler, siyasi parti görüşmelerinde taleplerini ilettiklerini, ancak barış sürecinin ilerlemesi için açıklamaların ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş görüşmesi

Barış Annelerinden Hanife Akpolat, Müzeyyen Bütün ve Afife Kartal, bugün (4 Kasım) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis Başkanlığı makamında görüştü.

Görüşmenin ardından Meclis'in Dikmen Kapısı önünde konuşan Müzeyyen Bütün, temasların olumlu geçtiğini söyledi.

Bütün, “Görüşmeler iyi geçti. Umuyoruz ki bu süreç sonuca ulaşacak. Barış talebimizi tekrar tekrar ifade ettik” dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Bütün, görüşmede olumlu mesajlar aldıklarını belirtti.

Barış sağlanıncaya kadar taleplerini dile getirmeyi sürdüreceklerini söyleyen Bütün, asker ve polis annelerine de ortak mücadele çağrısı yaptı:

“Tüm asker ve polis annelerine de sesleniyoruz, gelsinler hep birlikte barışı talep edelim.”

Çalıhan: Bu topraklara mezar değil, fidan ekilmeli

Barış Annesi Zeynep Çalıhan da açıklamasında kadınlara ortak barış mücadelesi çağrısı yaptı.

Kendisini bir Türk annesi olarak tanımlayan Çalıhan, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını talep etti.

Çalıhan, çatışmaların sona ermesini istediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Artık bu topraklar kana doydu. O topraklara fidan ekilmesi lazım mezar değil. Türk kadınlarına da söylüyorum; buyurun gelin birlikte barışı inşa edelim. Biz barış istiyoruz, savaş değil.”

Barış Anneleri siyasi partileri ziyaret edecek

Ne olmuştu? Barış Anneleri İnisiyatifi, 1990'lı yıllardan itibaren çatışmalarda yakınlarını kaybeden ve Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözülmesini isteyen kadınların yürüttüğü çalışmalarla ortaya çıktı. İnisiyatif, yıllardır çatışmaların sona ermesi, yaşam hakkının korunması, cezaevlerindeki hak ihlallerinin giderilmesi ve Kürt meselesinin demokratik çözümü için açıklamalar, yürüyüşler ve oturma eylemleri düzenliyor. 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla Kürt meselesinin çözümüne ilişkin yeni bir siyasi süreç tartışılmaya başlandı. 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütün feshedilmesi çağrısında bulunmasının ardından barış ve demokratikleşme sürecine ilişkin siyasi temaslar devam etti. Barış Anneleri, bu dönemde yaptıkları açıklamalarda çatışmaların sona ermesinin yanı sıra sürecin yasal güvencelerle desteklenmesini ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ankara'da 2-3 Kasım'da düzenlenen eylem ve görüşmeler ile 4 Kasım'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme, Barış Annelerinin bu taleplerini siyasi kurumlara iletmek amacıyla gerçekleştirdikleri son temaslar oldu.

(FY)