Barış Anneleri'nin avukatı Safalı toprağa verildi

Barış Anneleri ile birlikte savcılık ifadeleri için 22 Ağustos'ta gittikleri Hakkari'den Yüksekova'ya dönüşte geçirdikleri kazada ağır yaralanan ve dün (15 Kasım) hayatını kaybeden Avukat Erdal Safalı, toprağa verildi.

Van Yüzüncü Yıl Dursun Odabaşı Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesindeki 85 günlük yaşam mücadelesini kaybeden avukat Safalı'nın cenazesi bugün Yüksekova'nın Şahê (Güvenli) köyünde toprağa verildi.

Canan: İhmaller zinciri öldürdü

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası konuşan Hakkari Barosu Başkanı Ergun Canan, "Safalı ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybetmiştir. Buradan tüm yetkililere tekrar sesleniyorum Hakkari coğrafyası uzak bir coğrafya olabilir. Sesimizi yükseltememiş olabiliriz. Derdimiz aktaramamış olabiliriz. Lütfen şu yolları düzeltin, lütfen şu hastanelerimize sahip çıkın. Hastane var doktor yok. Doktor olduğu zaman teçhizat yok. Erdal’ı kaza sürecindeki bu ihmal öldürdü” dedi.

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Hakkari Barosu ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Hakkari Şubesi de X hesaplarında Safalı için başsağlığı mesajı yayınladı.

"Onurlu barışı getirene dek mücadele"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de yaptığı açıklamada, Barış Anneleri'ni hatırlatarak, "Bugün onlara çok sevdiğimiz bir canı misafir göndermenin hüznünü yaşıyoruz. Erdal abi şahsında barış yolunda yaşamını yitiren bütün canlara sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Bu topraklara onurlu barışı getirene, özgür eş yaşamı inşa zedene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hakkari ve ilçelerinde 15 Ağustos'ta polislerce yapılan ev baskınlarında aralarında Barış Anneleri'nin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. 13 kişi, emniyette ifadelerinin alınması ardından, 10 kişi savcılık ifadelerinden sonra adli kontrol şartıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından "adli kontrol" ve "yurtdışı yasağı" kararıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyetten serbest bırakılan Barış Anneleri Adalet Safalı ve Perişan Akçelik, Akçelik'in oğlu Cihan Akçelik ve avukat Erdal Safalı ile birlikte savcılık ifadesi için Yüksekova'dan Hakkari'ye gitmişti.

Dönüş yolunda kaza yapan araçtaki Adalet Safalı, Perişan Akçelik ile oğlu Cihan Akçelik yaşamını yitirmiş, Av. Erdal Safalı ise ağır yaralanmıştı.

(NT)