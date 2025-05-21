Barış Anneleri'nden asker ve polis annelerine: Ne siz ağlayın ne de biz

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından Barış Anneleri Meclisi, 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin açıklama yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'nde yapılan açıklamaya Barış Annelerinin yanı sıra Diyarbakır Barosu'ndan çok sayıda avukat ve insan hakları savunucusu da katıldı.

"Artık cenazeler gelmesin"

"Tek taraflı ateşkes olmaz, iki taraflı ateşkes olmalı" çağrısı yapan Barış Anneleri Meclisi Sözcüsü Havva Kıran, "Anneler olarak çağrımız devlete, cumhurbaşkanına, başkanlara; herkes bir şey yapsın. Bu süreç Kürt ve Türklere umut verdi. Uçaklarıyla artık Kürdistan topraklarını bombalamasınlar. Artık cenazeler gelmesin. Türk annelerinin de Kürt annelerinin de gözyaşları durulsun” dedi.

"Ne siz ağlayın ne de biz"

"Devletin henüz umut veren bir adım atmadığını" belirten Kıran, barışa el vermeleri için asker ve polis annelerine seslendi:

"Sadece Kürt tarafından adımlar atılıyor. Silahlarını bıraktılar, kongrelerini topladılar. Barış için hazırlar. Barış Anneleri olarak çağrımız asker ve polis annelerine; siz de elinizi Barış Annelerinin eline verin. Artık annelerin ciğeri yanmasın. El ele vererek barışı getirelim. Ne siz ağlayın ne de biz ağlayalım. Türkiye’ye barış getirelim, birlikte yaşayalım. Barış için elini taşın altına koyanların elini güçlendirelim."

"Siz de bir adım atın"

"Artık savaşın sonu barış. Savaşla hiçbir yere varılmaz. Başka çaresi yok, artık barış olacak. Ciğeri yanan bir anne, ‘Bir evladımı verdim, birini daha veririm’ demez. Özgürce ve barışla bu ülkede yaşayalım. Herkesin kendi diliyle yaşamaya hakkı var. Ama Kürtlerin böyle bir hakkı yok. Bu sürecin önünü biz açtık, siz de bir adım atın. Savaş değil, huzur ve barış istiyoruz.”

(AB)