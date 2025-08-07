Barış Anneleri Meclisi, Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunuyor

Barış Anneleri Meclisi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde açıklama yaptı.

Burada konuşan Barış Annesi Havva Kıran, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek istediklerini belirterek, "6 aydır bir barış süreci başlamış, bizler de Barış Anneleri olarak Sayın Öcalan ile görüşmek istiyoruz. 25 yıl boyunca onunla görüşme ve barışın sağlanması için başvurmadığımız yer kalmadı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Bu uçakların sesleri kesilsin"

Süreç için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ettiklerini belirten Kıran, "Bizler Barış Anneleri olarak Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmemizin sağlanmasını istiyoruz. Bu en çok annelerin hakkı, bizlerin çocukları bu uğurda savaştı. Bizler devlete sesleniyoruz, eğer bir süreç başladıysa bu uçakların sesleri kesilsin" dedi.

Bakanlığa başvuru

Son olarak, kalıcı barışın inşası için çağrıda bulunan Kıran, Ortadoğu ve dünyaya kalıcı bir barış gelmesini istediklerini ifade etti.

Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuracaklarını kaydeden Hava Kıran, sürecin başarıya ulaşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

