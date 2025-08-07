ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2025 17:26
1 dk Okuma

Barış Anneleri Meclisi, Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunuyor

Sürecin başarıya ulaşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Hava Kıran, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuracaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış Anneleri Meclisi, Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunuyor
Fotoğraf: İHD Diyarbakır Şubesi

Barış Anneleri Meclisi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nde açıklama yaptı.

Burada konuşan Barış Annesi Havva Kıran, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek istediklerini belirterek, "6 aydır bir barış süreci başlamış, bizler de Barış Anneleri olarak Sayın Öcalan ile görüşmek istiyoruz. 25 yıl boyunca onunla görüşme ve barışın sağlanması için başvurmadığımız yer kalmadı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Bu uçakların sesleri kesilsin"

Süreç için elini taşın altına koyan herkese teşekkür ettiklerini belirten Kıran, "Bizler Barış Anneleri olarak Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmemizin sağlanmasını istiyoruz. Bu en çok annelerin hakkı, bizlerin çocukları bu uğurda savaştı. Bizler devlete sesleniyoruz, eğer bir süreç başladıysa bu uçakların sesleri kesilsin" dedi.

Bakanlığa başvuru

Son olarak, kalıcı barışın inşası için çağrıda bulunan Kıran, Ortadoğu ve dünyaya kalıcı bir barış gelmesini istediklerini ifade etti.

Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuracaklarını kaydeden Hava Kıran, sürecin başarıya ulaşması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Havva Kıran Adalet Bakanlığı Barış Anneleri Diyarbakır
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git