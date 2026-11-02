Barış Anneleri Meclis önünde: Barış için somut adımlar atılsın

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında somut adımlar atılması talebiyle 24 kentten Ankara’ya gelen Barış Anneleri, Meclis Parkı’nda bir araya geldi.

“Barış için adım atın Meclis göreve” pankartı taşıyan grup, burada açıklama yaptı. Eylemde Kürtçe ve Türkçe sloganlar atıldı.

Barış Annesi Meryem Korkmaz, Abdullah Öcalan’ın hukuki statüsünün hâlâ tanınmadığını belirterek sürecin ilerlemesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Korkmaz, “Verilen sözlerin yerine getirilmesini, barış için adım atılmasını istiyoruz. Her zaman barıştan yanayız. Bu sürecin durdurulmasını kabul etmiyoruz. Hızlıca adımların atılması lazım” dedi.

Öcalan’ın statüsünün belirlenmesini ve cezaevlerindeki mahpusların serbest bırakılmasını isteyen Korkmaz, “Barış ancak o zaman sağlanır” diye konuştu.

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“Barış sağlanana kadar durmayacağız”

Barış Annesi Mürvet Demir de sürecin kesintiye uğramaması için Ankara’ya geldiklerini söyledi.

“Barış sağlanana kadar durmayacağız” diyen Demir, Öcalan’ın statüsünün belirlenmesi, cezaevindekilerin serbest bırakılması ve silahlı gruplardakilerin geri dönebilmesi yönünde adım atılmasını istedi.

Demir, “Biz bunun için buradayız” dedi.

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“Kayıtsız kalamayız”

Açıklamada konuşan teğmen annesi Kezban Kalın da Barış Anneleri’ne destek verdi.

“Bu anneler barış istiyorsa, bu kadar acıyı yaşayıp kayıtsız kalamayız” diyen Kalın, adaletin herkes için gerekli olduğunu söyledi.

Kalın, “Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

(NÖ)