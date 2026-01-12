Barış Anneleri ‘Halep’ için yola çıktı

Suriye geçici hükümetin Halep’te Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması için Meclis’e gitme kararı alan Barış Anneleri Meclisi üyeleri, birçok kentten Ankara’ya doğru yola çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Diyarbakır, Van, İzmir, Urfa ve Şırnak'tan yola çıkan Barış Anneleri, yolculuk öncesi basın açıklaması yaptı. Saldırıları kınayan anneler, derhal durdurulması için çağrı yaptı.

Fotoğraf: MA

Van

Van, Yüksekova, Erciş Barış Anneleri Meclisi üyeleri yola çıkmadan önce DEM Parti Van il Örgütü’nden Musa Anter Parkı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Barış Anneleri Meclisi, otobüse kadar uğurlandı. Uğurlama töreninde “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganları atıldı.

Van’dan yola çıkan Barış Barış Anneleri, Tatvan Barış Anneleri’yle birleşerek buradan Diyarbakır’a doğru yola çıkacak. Tatvan’daki Barış Anneleri ile birlikte 39 Barış Annesi Ankara’ya gidecek.

Fotoğraf: MA

Urfa

Urfa Barış Anneleri Meclisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa İl Örgütü önünde açıklama yaptı. Hilvan, Suruç, Bozova belediye ebaşkanları da destek verdi. "Annelere verilecek en güzel hediye barıştır" pankartı açıldı. Açıklamayı yapan Barış Annesi Adalet Çay, Şeyh Maksud ve Eşrefîye mahallelerine yönelik saldırıları kınadı.

Barış Anneleri olarak Ankara’ya TBMM’ye gideceklerini söyleyen Adalet Çay, "Bizler Barış Anneleri olarak, bu saldırılara karşı Ankara’ya, Meclis’e gideceğiz. Savaşlar mecliste başlıyor, barışı da Meclis’te yapacağız. Çözüm olana kadar her zaman Meclis’e gideceğiz" dedi.

Şırnak

Botan Barış Anneleri Meclisi, Halep’e dönük saldırılara karşı Ankara’da yapılacak yürüyüş için uğurlandı. DEM Parti Cizre İlçe Örgütü önünde bir araya gelen siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin içinde olduğu kalabalık grup, Barış Annelerini Ankara’ya yolcu etti.

Barış için Ankara’ya gittiklerini belirten anneler, "Anneler savaş değil, barış istiyor. Halep’e yapılan saldırıları kınıyoruz. Savaşın da barışın da yolu Ankara’da. Bunun için Ankara’ya gidiyoruz. Orada da taleplerimizi dinlendireceğiz" dedi.

(AB)