Barış Anneleri, Hakan Fidan'ı istifaya çağırdı: "Kürt çocuklarının kanı üzerine plan yapılıyor"

Suriye'de Heyet-i Tahrir’uş Şam'a (HTŞ) bağlı silahlı grupların Halep'te Kürtlerin ve Süryanilerin yoğunlukta yaşadığı Eşrefiyê, Şêxmeqsûd ve Beni Zêd mahallerine yönelik saldırılarına karşı birçok ilden yola çıkan Barış Anneleri Meclisi, Ankara’ya vardı.

İHD, Halep'teki saldırılara karşı nöbet eylemi başlattı

"Hakan Fidan istifa"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın saldırıları destekleyen açıklamalarını protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmak isteyen Barış Anneleri, bakanlığın önüne yaklaşırken, polisler tarafından kurulan barikatlarla engellendi. Polis barikatına rağmen eylemlerini sürdüren Barış Anneleri, "Hakan Fidan istifa" sloganları attı.

Fotoğraf: MA

Barış Anneleri, engellemelere rağmen basın açıklamasını gerçekleştirdi. Açıklamada ilk söz alan Barış Annesi Havva Kıran, bakanlık önüne barış geldiklerini belirtti:

"Biz Barış Anneleri, hiçbir anne çocuğunu kaybetmesin diye buradayız. Orada bir kadını katledip binadan attılar. Bu Müslümanlık değil. Biz Barış Anneleri, hiçbir yerde savaş istemiyoruz. Bir barış sürecinden geçiyoruz. Türkiyeli yetkililere sesleniyoruz. Barış ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz. Uluslararası güçlere ve Türkiye'ye sesleniyoruz; bu savaşı durdurun. Savaş Ankara'da başlıyorsa çözüm de burada sağlanacak. Bunun için buradayız. Savaşın durmasını istiyoruz. Barış sağlansın. Hakan Fidan'ın istifa etmesi gerekiyor."

Fotoğraf: MA

"Bu savaşı yürütenleri kınıyoruz"

Ardından konuşan Barış Annesi Emine Eren de savaşı durdurma çağrısı ve Fidan'ın istifasını isteyerek, "Rojava'da insanlık dışı bir savaş yürütülüyor. Bu savaşı yürütenleri kınıyoruz. Türkiye, o çeteleri eğitip savaşa gönderdi. Kürt çocuklarının kanı üzerine plan yapılıyor. İnsanlığa karşı bir savaş bu. Biz barış istiyoruz. Dışişleri Bakanı istifa etmelidir. Uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz. Colani IŞİD'tir. Türkiye bunları destekliyor. Bir kez daha barış diyoruz. Kürtlerin kanı üzerine pazarlık yapılmasını istemiyoruz" dedi.

Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Birliği Derneği (MEBYA-DER) yöneticisi Meryam Soylu da katliamları kınayarak, "IŞİD'in katliam gerçekleştirmesine imkân verilmesin; yoksa tüm dünyaya yayılır. 'İnsanım' diyen herkesin bu zulme karşı gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(AB)