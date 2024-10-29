Barış Anneleri, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

Şırnak ve Urfa Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlu AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısında öldürülen Emine Şenyaşar’ı evinde ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, ziyarette Barış Anneleri adına konuşan Hatice Beytür, "Emine annenin direnişini selamlıyoruz. Emeğine, direnişine şahidiz. Bu yılın barışın yılı olması dileğinde bulunuyoruz,” dedi.

Emine Şenyaşar’ın mücadelesi: Adalet’e ağıt

Şenyaşar Ailesi, katliamda yitirdikleri yakınları için 24 Ekim'de taziye kurmuştu. Barış Anneleri ziyarette taziyelerini de aileye iletti. (TY)