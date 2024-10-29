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Yayın Tarihi: 29 Ekim 2024 16:43
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2024 16:43
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Barış Anneleri, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

"Emine annenin direnişini selamlıyoruz. Emeğine, direnişine şahidiz. Bu yılın barışın yılı olması dileğinde bulunuyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış Anneleri, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şırnak ve Urfa Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlu AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısında öldürülen Emine Şenyaşar’ı evinde ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, ziyarette Barış Anneleri adına konuşan Hatice Beytür, "Emine annenin direnişini selamlıyoruz. Emeğine, direnişine şahidiz. Bu yılın barışın yılı olması dileğinde bulunuyoruz,” dedi.

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Şenyaşar Ailesi, katliamda yitirdikleri yakınları için 24 Ekim'de taziye kurmuştu. Barış Anneleri ziyarette taziyelerini de aileye iletti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Emine Şenyaşar şenyaşar ailesi Barış Anneleri Kürt sorunu
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