Barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşı Türkiye’ye getirildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'dan İstanbul'a getirildi.

İstanbul Havalimanı'na getirilen Eygi'nin cenazesini, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer karşıladı.

İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde düzenlenen törende, Eygi'nin Türkiye bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından alana getirildi.

İzmir'de de tören

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Aydın'a defnedilecek Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla İzmir'e gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir Adnan Menderes Havaalimanı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Özel, şunları söyledi:

“Filistin davası Türkiye’de bütün Türkiye’nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır. 1970’lerde nasıl bir başımıza Filistin’in arkasında durduysak, bugün de her türlü hamasetten, her türlü iç siyasete alet etme çabalarından, Filistin davasını sanki bir sağ siyasi görüşün davası gibi göstermeye çalışanların tüm tutumlarının halefinde Filistin tüm solcuların, sosyal demokratların (kalbini göstererek) tam burasındadır. Bunun evladımız, biraz önce na’şını karşıladığımız evladımız, hayatını ödeyerek göstermiştir."

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi İsrail askerleri, dün (6 Eylül) işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti. Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi. Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de tören

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

(EMK)