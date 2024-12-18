Barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesi adalet talep etti

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da vurularak öldürülen barış aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve bazı ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu ve Başkan Joe Biden yönetimini bu konuda yetersiz kalmakla suçladı.

ABD Kongre binası önünde düzenlenen etkinlikte Eygi'nin ailesi, yakınları ve bazı Kongre üyeleri, Amerikan yönetimine ve kamuoyuna seslendi.

Eygi'nin ailesi, kızlarının öldürülmesinden sorumlu olan İsrail askerlerine yönelik bağımsız soruşturma ve adalet çağrılarını yinelerken, bu konuda Biden yönetiminin daha somut ve güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Kongre üyeleri Delia Ramirez, Pramila Jayapal ve Rashida Tlaib da Eygi'nin öldürülmesine yönelik ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda bir kez daha Biden yönetimine seslendi.

Filistinlileri korumak için oraya gitti

Temsilciler Meclisi Üyesi Ramirez, "Bugün, ortak acımızı, güvenliğimizi, sevincimizi ve insanlığımızı tanıyan cesur bir Amerikalı kadının anısını onurlandırmak için buradayız. Barışçıl bir gözlemci olarak Batı Şeria'ya gitti. Tehlikeleri bilmesine rağmen İsrail'in işgalinin ve yasa dışı İsrail yerleşimlerinin şiddetinden Filistinlileri korumak için oraya gitti” dedi.

Bir diğer Temsilciler Meclisi Üyesi Jayapal da "Ayşenur’un öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçti ve halen hiçbir hesap verilebilirlik yok. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Jayapal, Kongre üyesi 100 isimle birlikte bağımsız soruşturma çağrılarını bir kez daha yineleyerek, "Bu aslında tek bir olay değil, Gazze ve Batı Şeria'da Amerikan vatandaşlarının öldürüldüğü başka örnekler de var." ifadesini kullandı.

Bağımsız soruşturma çağrısı

Filistinli Kongre üyesi Tlaib de Eygi'nin öldürülmesine ilişkin resmi bir ABD soruşturmasının yapılmamasına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Amerikalılar yurt dışında öldürüldüğünde, hükümetimizin bir soruşturma başlatması standart prosedürdür ancak katiller İsrail üniforması giydiğinde tam bir sessizlik ve eylemsizlik oluyor."

Eygi'nin kardeşi Özden Bennett ise kaybın aileler üzerindeki duygusal yükünden bahsederek "Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken ve Adalet Bakanlığından kız kardeşimin öldürülmesiyle ilgili kendi bağımsız ceza soruşturmalarını başlatmalarını talep etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ayşenur için (İsrail'e) ne cevap verdiniz?"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Ali de Biden'ın daha önceki "Bir Amerikalıya zarar verirseniz mutlaka karşılığı olur" açıklamasına atıfta bulunarak, Eygi için neden bugüne kadar somut bir şey yapılmadığını sordu.

ABD: İsrail, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın son aşamasında

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanlığının Dış Basın Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Türk-Amerikalı aktivist Eygi'nin eylül ayında öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında Miller, İsrailli muhataplarını kastederek, "Bize soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler." dedi.

Miller, "Bunun sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu, kimlerin dahil olduğunu ve İsrail'in bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne yaptığını bilmek istiyoruz." diye konuştu.

İsrail askerleri tarafından Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Miller, muhataplarına böyle bir şeyin "asla yaşanmaması gerektiğini" açıkça belirttiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Eygi'nin ailesi ile dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Sözcü Miller, mağdurun aile yakınlarının "hesap sormaya" ve ne olup bittiğini bilmeye hakları olduğunu kaydetti.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi İsrail askerleri, dün (6 Eylül) işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti. Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi. Eygi Didim'de defnedildi.

(EMK)