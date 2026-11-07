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YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 16:14 7 Kasım 2026 16:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 16:21 7 Kasım 2026 16:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Barış Akademisyenlerinin 215 dosyası Danıştay’da bekliyor

Barış Akademisyenlerinin paylaştığı 6 Kasım 2026 tarihli verilere göre, ihraçlara karşı açılan davalardan 23’ünde göreve iade kesinleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış Akademisyenlerinin 215 dosyası Danıştay’da bekliyor
Fotoğraf: Evrensel
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Barış Akademisyenleri, 2016–2018 yılları arasında olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden ihraç edilen akademisyenlerin açtığı davalardaki güncel durumu paylaştı.

İhraçların üzerinden 10 yıl geçerken, akademisyenlerin açtığı davaların önemli bir bölümü halen bölge idare mahkemeleri, Danıştay, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) aşamalarında bulunuyor.

10 OHAL KHK’siyle 406 Barış Akademisyeni kamu görevinden ihraç edilmişti.

OHAL Komisyonu 385 başvuruyu reddetti

İhraçların ardından başvuruların ilk adresi, 2017’de kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu oldu.

Komisyon, Barış Akademisyenlerinin 385 başvurusunu reddetti. Komisyon ret kararlarını 2021’in sonunda açıkladı ve ancak bu tarihten sonra idare mahkemelerine başvuru yapılabildi.

Barış Akademisyenleri bu nedenle yargıya erişimin yaklaşık beş yıl boyunca engellendiğini belirtti.

İdare mahkemelerinde 190 ret, 173 kabul kararı

Komisyon kararlarının ardından idare mahkemelerinde toplam 384 dava açıldı.

Bunlardan 190’ında akademisyenlerin başvurusu reddedilirken, 173 davada kabul kararı verildi. Paylaşılan verilere göre 21 davaya ilişkin bilgi ise eksik.

İlk derece mahkemelerinin kararları daha sonra bölge idare mahkemelerine (BİM) taşındı.

BİM aşamasında 155 dosyada istinaf başvuruları davacı lehine kabul edildi ya da karar davacı lehine kaldırıldı. 130 dosyada ise süreç davacı aleyhine sonuçlandı.

78 dava hakkında henüz karar verilmedi.

23 akademisyenin göreve iadesi kesinleşti

Davaların Danıştay 5. Dairesi’ndeki aşamasında ise şimdiye kadar 23 dosyada akademisyenler lehine verilen kararlar onandı. Böylece bu davalarda göreve iadeler kesinleşti.

Beş davada akademisyenler aleyhine verilen kararlar onandı. Bu dosyalarda bir sonraki hukuki aşama Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru.

Danıştay ayrıca bir davada akademisyen aleyhine bozma kararı verdi. Bölge idare mahkemesinin kararından farklı olan dosya yeniden BİM’de görüşülüyor.

41 davada ise Danıştay akademisyenler lehine bozma kararı verdi. Bu dosyalar da bölge idare mahkemelerine geri gönderildi.

Bu 41 dosyanın dokuzunda BİM önceki, davacı aleyhine kararında ısrar etti. Bu davaların bir sonraki aşaması Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu olacak.

215 dosyada henüz karar yok

Danıştay 5. Dairesi önündeki 215 davada ise 6 Kasım itibarıyla henüz karar verilmedi.

Dokuz dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu aşamasında bulunurken, akademisyenler aleyhine kesinleşen kararlarla ilgili beş başvuru da Anayasa Mahkemesi aşamasında.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
barış akademisyenleri barış için akademisyenler
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