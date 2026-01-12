Barış Akademisyenleri’nin 10. yılında KODA’dan panel

Kürt kentlerinde 2015’te başlayan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan devlet şiddetini protesto eden akademisyenlerin 11 Ocak 2016’da imzaladığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin üzerinden 10 yıl geçti.

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), akademisyenlerin gözaltına alınışının 10. yılında (15 Ocak 2026), Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube’de “Artık Yeter: Barış Akademisyenleri Hem Barış Hem Adalet İstiyor” başlıklı bir panel düzenliyor.

Saat 18.30’da başlayacak olan panelin yürütücüsü Doç. Dr. Gül Köksal.

Konuşmacılar: Doç. Dr. İsmet Akça, Avukat Semra Demir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanı Vekili Gülistan Koçyiğit.

“Birlikte olalım, dayanışalım”

KODA’nın tam çağrısı ise şöyle:

“15 Ocak 2026 tarihinde; barış içinde yaşama hakkının ve barış içinde yaşama hakkının tüm yurttaşları için devlet tarafından sağlanması çağrısı için ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı metinin 11 Ocak 2016 günü kamuoyu ile paylaşılmasının dört gün sonrasında, Kocaeli Üniversitesi’ndeki bildiri imzacısı olan 19 akademisyenin 15 Ocak 2016 tarihinde topluca gözaltına alınışlarının 10. yılı doluyor.

“Bundan hareketle, 15 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) olarak 10 yıl içinde barış akademisyenlerinin maruz kaldıkları hak ihlalleri, hukuk dışı ve antidemokratik uygulamaları, taleplerimizi ve siyasi partilerin konuyla ilgili olarak yapmayı planladıklarını paylaşmak üzere bir araya geliyoruz. Birlikte olalım, dayanışalım…” (TY)