HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:35 12 Ocak 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 14:44 12 Ocak 2026 14:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Barış Akademisyenleri’nin 10. yılında KODA’dan panel

“Kocaeli Üniversitesi’ndeki bildiri imzacısı olan 19 akademisyenin 15 Ocak 2016 tarihinde topluca gözaltına alınışlarının 10. yılı doluyor.”

BİA Haber Merkezi

Barış Akademisyenleri’nin 10. yılında KODA’dan panel
Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan / Evrensel Gazetesi Arşivi

Kürt kentlerinde 2015’te başlayan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan devlet şiddetini protesto eden akademisyenlerin 11 Ocak 2016’da imzaladığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin üzerinden 10 yıl geçti.

Bildiriden dört gün sonra, 15 Ocak 2016’da, Kocaeli Üniversitesi’nden (KOÜ) 19 akademisyen topluca gözaltına alınmış ve akademisyenler 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti.

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), akademisyenlerin gözaltına alınışının 10. yılında (15 Ocak 2026), Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube’de “Artık Yeter: Barış Akademisyenleri Hem Barış Hem Adalet İstiyor” başlıklı bir panel düzenliyor.

Saat 18.30’da başlayacak olan panelin yürütücüsü Doç. Dr. Gül Köksal.

Konuşmacılar: Doç. Dr. İsmet Akça, Avukat Semra Demir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanı Vekili Gülistan Koçyiğit.

6 Ocak 2026

“Birlikte olalım, dayanışalım”

KODA’nın tam çağrısı ise şöyle:

“15 Ocak 2026 tarihinde; barış içinde yaşama hakkının ve barış içinde yaşama hakkının tüm yurttaşları için devlet tarafından sağlanması çağrısı için ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı metinin 11 Ocak 2016 günü kamuoyu ile paylaşılmasının dört gün sonrasında, Kocaeli Üniversitesi’ndeki bildiri imzacısı olan 19 akademisyenin 15 Ocak 2016 tarihinde topluca gözaltına alınışlarının 10. yılı doluyor. 

“Bundan hareketle, 15 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) olarak 10 yıl içinde barış akademisyenlerinin maruz kaldıkları hak ihlalleri, hukuk dışı ve antidemokratik uygulamaları, taleplerimizi ve siyasi partilerin konuyla ilgili olarak yapmayı planladıklarını paylaşmak üzere bir araya geliyoruz. Birlikte olalım, dayanışalım…” (TY)

