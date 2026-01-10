Barış Akademisyenleri’nden 10. yıl kampanyası: Barış talebimizden vazgeçmedik

Barış Akademisyenleri, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı Barış Bildirisi’nin 10. yılı dolayısıyla 9-11 Ocak tarihleri arasında #BarışBildirisiOnuncuYıl etiketiyle sosyal medya kampanyası yürüteceklerini duyurdu.

Bu bağlamda, son 10 yılda yaşanan hak ihlalleri ve barış talebi etrafında yürütülen mücadele kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kampanya kapsamında, bu süreçte yaşamını yitiren akademisyenler hatırlanırken; intihara sürüklenen Mehmet Fatih Tıraş ve Barış Akademisyenleri’yle her daim dayanışma gösteren David Graeber de ayrıca anıldı.

Yitirdiğimiz hocalarımızı asla unutmayacağız. Anıları mücadelemizde yaşayacak. Sevgi, saygı ve özlemle…#BarışBildirisiOnuncuYıl pic.twitter.com/JPuOWD84AW — BarışAkademisyenleri (@BarisAkademik) January 9, 2026

Tutuklu akademisyenler Aslı Aydemir ve Tayfun Kahraman’ın serbest bırakılması talebi ise bir kez daha yinelendi.

Bildirinin 10. yılı kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerinde ve yurt dışında da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Programda, 11 Ocak’ta İstanbul Barosu’nda “Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri” paneli, Berlin’de “Barışa Çağrı” etkinliği ve Kocaeli’de basın toplantısı yer alıyor.

12 Ocak’ta Ankara ve İzmir’de basın açıklamaları yapılacak; 15 Ocak’ta ise Kocaeli’de “Artık Yeter: Barış Akademisyenleri Hem Barış Hem Adalet İstiyor” başlıklı panel düzenlenecek.

Barış Akademisyenleri için adalet ve hesap verebilirlik çağrısı