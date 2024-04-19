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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2024 14:41
2 dk Okuma

Barış Akademisyenleri'nden Numan Kurtulmuş’a: Sana karşı kim koruyacak bizi?

Üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Siyonist baskıyla karşı karşıya kalan akademisyenlere Türkiye’de çalışma çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Barış Akademisyenleri'nden Numan Kurtulmuş’a: Sana karşı kim koruyacak bizi?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

11 Ocak 2016’da yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attıkları için üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenler, dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un bilim insanlarına yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, dün (18 Nisan) Mardin’deki bir sempozyumda konuşurken “Siyonist baskılardan kaçan” bilim insanlarına Türkiye’de faaliyetlerini yürütme çağrısı yapmıştı.

Barış Akademisyeni Doç. Dr. Koçak, Kurtulmuş’a verdiği yanıtta ihraç edilmesine neden olan ve Resmî Gazete’de yayımlanan KHK’yi paylaşarak şöyle dedi:

“Sen, çocuklar, analar ölmesin, barış olsun diyen beni bir geceyarısı işimden eden şu KHK'da imzası olan kişisin. Çağırdığın, ‘bu suça ortak olmayan’ bilim insanlarına önce bu imzandan bahset önce. Kendilerini kimin davet ettiğini bilsinler.”

"Skandal"

Prof. Dr. Cihangir İslam: “KHK’ların altındaki imzalara iyi bakın ve unutmayın. Böyle bir davetin Numan Kurtulmuş tarafından yapılması tam bir skandal. Sormazlar mı adama ‘Sana karşı kim koruyacak bizi?’ diye."

Bursa KHK'lılar Platformu: “Hapishanede kaç tane akademisyen var? Akademik camiadan kaç insan işini kaybetti? Bir bildiriye imza attı kaç akademisyenin işine son verildi?”

Numan Kurtulmuş’un çağrısı

Numan Kurtulmuş, sempozyumda şöyle demişti:

“1933 yılı Hitler Almanya'sında bütün önde gelen Yahudi bilim adamlarını toplama kapmalarına koyuyorlar. Onlarca bilim adamı kaçarak Türkiye'ye geliyor. Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa'dan gelen bilim adamlarına ülkemizin kapılarını sonuna kadar açarak Türkiye'nin bilim hayatına katkı vermelerini sağlıyor.

“Dünyanın dört bir tarafında Siyonist baskılar karşısında bulunan bütün bilim adamı dostlarımıza çağrı yapıyoruz; Türkiye’nin kapısı bilimle uğraşan, gayret eden bilim adamlarına açıktır. Siyonist baskıdan kaçanlar, bilimsel faaliyetlerini burada sürdürebilirler." (TY)

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/haber/mahkeme-karariyla-goreve-donen-baris-akademisyeni-saglam-tekrar-ihrac-edildi-292409
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14 Şubat 2024
/haber/dem-milletvekili-celenk-baris-akademisyenleri-ikinci-kez-meslekten-uzaklastiriliyorlar-291883
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/haber/baris-akademisyenlerinden-gazze-cagrisi-290574
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/haber/baris-akademisyenleri-israil-e-dur-de-287511
AYM, Barış Akademisyeninin pasaportunun iptaline 'ihlal' dedi
7 Ocak 2022
/haber/aym-baris-akademisyeninin-pasaportunun-iptaline-ihlal-dedi-255888
DEVA Partisi: Barış Akademisyenleri görevlerine iade edilsin
29 Kasım 2021
/haber/deva-partisi-baris-akademisyenleri-gorevlerine-iade-edilsin-254022
TİHV AKADEMİ
"Barış Akademisyenlerinin yüzde 39’unun tam zamanlı bir işi yok"
19 Kasım 2021
/haber/baris-akademisyenlerinin-yuzde-39-unun-tam-zamanli-bir-isi-yok-253612
OHAL Komisyonu 37 Barış Akademisyeninin daha başvurusunu reddetti
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/haber/ohal-komisyonu-37-baris-akademisyeninin-daha-basvurusunu-reddetti-253233
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