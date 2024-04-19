Barış Akademisyenleri'nden Numan Kurtulmuş’a: Sana karşı kim koruyacak bizi?

11 Ocak 2016’da yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attıkları için üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenler, dönemin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un bilim insanlarına yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, dün (18 Nisan) Mardin’deki bir sempozyumda konuşurken “Siyonist baskılardan kaçan” bilim insanlarına Türkiye’de faaliyetlerini yürütme çağrısı yapmıştı.

Barış Akademisyeni Doç. Dr. Koçak, Kurtulmuş’a verdiği yanıtta ihraç edilmesine neden olan ve Resmî Gazete’de yayımlanan KHK’yi paylaşarak şöyle dedi:

“Sen, çocuklar, analar ölmesin, barış olsun diyen beni bir geceyarısı işimden eden şu KHK'da imzası olan kişisin. Çağırdığın, ‘bu suça ortak olmayan’ bilim insanlarına önce bu imzandan bahset önce. Kendilerini kimin davet ettiğini bilsinler.”

"Skandal"

Prof. Dr. Cihangir İslam: “KHK’ların altındaki imzalara iyi bakın ve unutmayın. Böyle bir davetin Numan Kurtulmuş tarafından yapılması tam bir skandal. Sormazlar mı adama ‘Sana karşı kim koruyacak bizi?’ diye."



Bursa KHK'lılar Platformu: “Hapishanede kaç tane akademisyen var? Akademik camiadan kaç insan işini kaybetti? Bir bildiriye imza attı kaç akademisyenin işine son verildi?”