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YT: Yayın Tarihi: 29.09.2026 16:38 29 Eylül 2026 16:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.09.2026 16:44 29 Eylül 2026 16:44
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Barış Akademisyeni Doç. Dr. Elçin Aktoprak görevine iade edildi

Mülkiyeliler Birliği, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017’de ihraç edilen Doç. Dr. Elçin Aktoprak’ın dokuz yıl sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine iade edildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Barış Akademisyeni Doç. Dr. Elçin Aktoprak görevine iade edildi
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Barış Akademisyeni Doç. Dr. Elçin Aktoprak, dokuz yıl sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevine iade edildi.

Aktoprak, 2016’da yayımlanan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzalamasının ardından, Şubat 2017’de 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilmişti.

Mülkiyeliler Birliği, Aktoprak’ın görevine iadesini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Şubat 2017’de, barış imzacısı olduğu için Fakültemizden ihraç edilen; önceki dönem İkinci Başkanımız, Yüksek Danışma Kurulu üyemiz ve hocamız Doç. Dr. Elçin Aktoprak’ın görevine iade edilmesinin sevincini yaşıyoruz.

Aktoprak’ın göreve iadesi, ihraç edilmesinden yaklaşık dokuz yıl sonra gerçekleşti.

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Elçin Aktoprak kimdir?

1979 İstanbul doğumlu Doç. Dr. Elçin Aktoprak, milliyetçilik, azınlık meseleleri ve barış çalışmaları alanlarında çalışan akademisyen ve yazar.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2008’de doktorasını tamamlayan Aktoprak, aynı fakültede akademisyen olarak görev yaptı.

2016’da, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenler arasında yer aldı. Bildiriye imza atan çok sayıda akademisyen daha sonra KHK’lerle üniversitelerden ihraç edildi.

Aktoprak, ihraç edilmesinin ardından akademik çalışmalarını bağımsız olarak sürdürdü. İnsan hakları çalışmalarını teorik ve pratik düzlemde geliştirmeyi amaçlayan İnsan Hakları Okulu’nun (İHO) başkanlığını ve proje koordinatörlüğünü yürütüyor.

Doktora tezinden hazırladığı Devletler ve Uluslar 2010’da yayımlandı. Aktoprak ayrıca 21. Yüzyılda Milliyetçilik ile Democratic Representation in Plurinational States: The Kurds in Turkey başlıklı ortak derleme kitapların yazarları arasında yer aldı.

(DE/NÖ)

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İstanbul
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