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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 22:24
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 22:58
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HUKUKÇU YİĞİTER BACAĞINDAN VURULDU

"Barış Akademisyeni" Cenk Yiğiter'e evinin önünde silahlı saldırı

Barış bildirisini imzalayan akademisyenler arasındaki Yiğiter, 686 sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilmişti. Yiğiter A.Ü. rektörlüğüne, KHK'lere ve otoriterliğe karşı kararlı mücadelesiyle biliniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Barış Akademisyeni" Cenk Yiğiter'e evinin önünde silahlı saldırı
Cenk Yiğiter kedisiyle/Instagram @cenkyigiter

Barış Akademisyeni, hukukçu Cenk Yiğiter, evinin önünde gündüz vakti silahlı saldırıya uğradı.

Yiğiter'e Çankaya'da oturduğu apartmanın önünde arkasından tek el ateş edildi, kurşun Yiğiter'in saplandığı sol bacağını delerek dışarı çıktı.

Uğradığı silahlı saldırıyı sosyal medyadan duyuran Yiğiter, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yiğiter, ambulansla İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenk Yiğiter kim?

Hukukçu, akademisyen ve insan hakları savunucusu Cenk Yiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışırken 2017'de "Barış İçin Akademisyenler" bildirisine imza attığı gerekçesiyle 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitedeki görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edildikten sonra avukatlık yapmaya başlayan Yiğiter, sosyal medya üzerinden hukuksal ve toplumsal konularda etkin paylaşımlarda bulunuyordu. Cenk Yiğiter, akademik özgürlükler ve ifade özgürlüğü konularında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
cenk yigiter barış akademisyenleri barış bildirisi
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