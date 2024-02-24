Barış Akademisyeni Bülent Şık, göreve iade edildi

Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attığı için 22 Kasım 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyeni ve bianet yazarı Bülent Şık, yedi buçuk yıl sonra göreve iade edildi.

677 sayılı KHK ile görevine son verilen Şık'ın iade kararını Ankara 27. İdare Mahkemesi verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şık, şöyle dedi:

“Akademi içinde -ya da dışında- toplumsal barışı ve kamu refahını savunmak için çalışmaya devam edeceğim. Tüm arkadaşlarımız dönene, haksız yere hapiste tutulan arkadaşlarımız serbest kalana ve iyi bir hayatı ezilen, mağdur edilen herkes için mümkün kılana kadar uğraşmaya, çaba göstermeye devam.”

Bülent Şık hakkında

Gıda Mühendisi. Akademisyen.

Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıdalarda ve sularda katkı maddelerinin ve çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. “Mutfaktaki Kimyacı”, “Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler” ve “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” adlı üç kitabı bulunuyor. (TY)