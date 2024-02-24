ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Şubat 2024 17:22
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2024 17:22
2 dk Okuma

Barış Akademisyeni Bülent Şık, göreve iade edildi

“Tüm arkadaşlarımız dönene, haksız yere hapiste tutulan arkadaşlarımız serbest kalana ve iyi bir hayatı ezilen, mağdur edilen herkes için mümkün kılana kadar uğraşmaya, çaba göstermeye devam.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Barış Akademisyeni Bülent Şık, göreve iade edildi
Fotoğraf: Yağmur Karagöz / bianet

Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevinden "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attığı için 22 Kasım 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Barış Akademisyeni ve bianet yazarı Bülent Şık, yedi buçuk yıl sonra göreve iade edildi.

677 sayılı KHK ile görevine son verilen Şık'ın iade kararını Ankara 27. İdare Mahkemesi verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şık, şöyle dedi:

“Akademi içinde -ya da dışında- toplumsal barışı ve kamu refahını savunmak için çalışmaya devam edeceğim. Tüm arkadaşlarımız dönene, haksız yere hapiste tutulan arkadaşlarımız serbest kalana ve iyi bir hayatı ezilen, mağdur edilen herkes için mümkün kılana kadar uğraşmaya, çaba göstermeye devam.”

Eğitim Sen: KHK’larla başlayan saldırı, yargı eliyle sürüyor
Eğitim Sen: KHK’larla başlayan saldırı, yargı eliyle sürüyor
23 Şubat 2024

Bülent Şık hakkında

Gıda Mühendisi. Akademisyen. 

Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıdalarda ve sularda katkı maddelerinin ve çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. “Mutfaktaki Kimyacı”, “Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler” ve “Çocuklar ve Gıda Güvenliği” adlı üç kitabı bulunuyor. (TY)

barış akademisyenleri Gıda Mühendisi Bülent Şık ihraç akademisyenler KHK'li akademisyenler
ilgili haberler
SAVCI BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ
Bülent Şık: Memleket çocuklarının canı sağ olsun
5 Mayıs 2021
/haber/bulent-sik-memleket-cocuklarinin-cani-sag-olsun-243593
Bülent Şık'ın Esasa İlişkin Beyanı
26 Eylül 2019
/haber/bulent-sik-in-esasa-iliskin-beyani-213599
Bülent Şık'a 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
26 Eylül 2019
/haber/bulent-sik-a-1-yil-3-ay-hapis-cezasi-213598
Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü Bülent Şık'ın
11 Nisan 2019
/haber/cevre-ve-iklim-sorunlari-savunuculuk-odulu-bulent-sik-in-207356
Bülent Şık'ın Beyanı
7 Şubat 2019
/haber/bulent-sik-in-beyani-205269
Bülent Şık'a Kanser Raporunu Açıklamaktan Dava
2 Ocak 2019
/haber/bulent-sik-a-kanser-raporunu-aciklamaktan-dava-204092
bianet Yazarı Bülent Şık’a Soruşturma
25 Aralık 2018
/haber/bianet-yazari-bulent-sik-a-sorusturma-203880
ilgili haberler
SAVCI BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ
Bülent Şık: Memleket çocuklarının canı sağ olsun
5 Mayıs 2021
/haber/bulent-sik-memleket-cocuklarinin-cani-sag-olsun-243593
Bülent Şık'ın Esasa İlişkin Beyanı
26 Eylül 2019
/haber/bulent-sik-in-esasa-iliskin-beyani-213599
Bülent Şık'a 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
26 Eylül 2019
/haber/bulent-sik-a-1-yil-3-ay-hapis-cezasi-213598
Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü Bülent Şık'ın
11 Nisan 2019
/haber/cevre-ve-iklim-sorunlari-savunuculuk-odulu-bulent-sik-in-207356
Bülent Şık'ın Beyanı
7 Şubat 2019
/haber/bulent-sik-in-beyani-205269
Bülent Şık'a Kanser Raporunu Açıklamaktan Dava
2 Ocak 2019
/haber/bulent-sik-a-kanser-raporunu-aciklamaktan-dava-204092
bianet Yazarı Bülent Şık’a Soruşturma
25 Aralık 2018
/haber/bianet-yazari-bulent-sik-a-sorusturma-203880
Sayfa Başına Git